Cerita Simu Liu Rela Cukur Bulu dan Kesakitan Demi Film Barbie: Pengalaman Paling Menyakitkan di Hidup Ku

ERA.id - Aktor Simu Liu berbagai cerita tentang perkembangan proses syuting film terbarunya, Barbie. Liu mengatakan dirinya rela mencukur bulu dan menahan sakit demi film Barbie.



Pengalaman menyakitkan itu diceritakan oleh Simu Liu bersama dengan The Independent pada sebuah kesempatan. Liu mengatakan proses cukur bulu adalah pengalaman paling menyakitkan di dalam hidupnya.



"Itu adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam hidup saya," kata Simu Liu, dikutip The Independent, Minggu (5/6/2022).







Sayangnya meski telah berbagi pengalaman menyakitkan di dalam hidupnya, pemain film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings itu enggan memberikan bocoran lebih lanjut terkait perannya di film Barbie. Ia justru semakin senang dengan respon penggemar yang penasaran akan peran dan detail dari film adaptasi itu.



"Dengan setiap pengumuman casting atau sedikit berita, mereka seperti, 'Apa ini?' Dan itu sempurna. Semakin sedikit Anda mengetahuinya, semakin baik," tegasnya.



Simu Liu dikonfirmasi bergabung dengan Margot Robbie dan Ryan Gosling pada awal Februari lalu. Saat itu Liu mengaku dirinya mengikuti audisi dan berhasil mencuri perhatian Greta Gerwig, sutradara film Barbie berkat tariannya.



Meski belum diketahui secara pasti peran yang akan dimainkan oleh Liu, banyak spekulasi yang menyebut ia dan Ncuti Gatwa akan memainkan versi alternatif dari Ken, tokoh utama pria yang diperankan oleh Ryan Gosling.



Sementara itu, film Barbier dijadwalkan tayang serempak di bioskop mulai Juli 2023. Selain Simu Liu, film ini turut dibintangi oleh Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mackey, Connor Swindells, Kate McKinnon, Will Ferrel, dan masih banyak lagi.

Tag: Margot Robbie simu liu cukur bulu Simu Liu barbier