Erina Gudono Ramai Disebut Pacar Baru Kaesang Pangarep, Nadya Arifta Langsung Pamer Wajah 'Bidadari'

ERA.id - Kedekatan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dengan finalis Putri Indonesia 2022, Erina Gudono menjadi perbincangan publik. Beredarnya video Kaesang kepergok merangkul mesra Erina Gudono, banyak netizen berspekulasi jika hubungan Kaesang dengan Nadya Arifta telah kandas.



Semenjak disebut-disebut menjadi pacar baru, Erina Gudono dibanjiri pujian dan dianggap pasangan serasi. Sayangnya, Nadya Arifta malah semakin dipojok-pojokkan karena netizen menilai wajahnya tak cantik.



Lewat Instagram story-nya, Nadya Arifta membagikan foto selfie. Bukannya dipuji, Nadya Arifta justru dibully karena dinilai wajahnya tak cantik oleh netizen.

Nadya Arifta (Foto: Instagram story/@nadrifta)





Walau sering mendapatkan hujatan, ada pun netizen yang merasa terhibur ketika melihat Nadya Arifta menjawab sentilan netizen. Nadya mengaku selalu sabar menghadapi hujatan-hujatan tersebut.



"Pagi budhe. Balesin dm lagi dong budhe. Menghibur banget untuk aku yang sedang syedih ini," kata netizen lainnya. "Budhe tak sarapan sek. Sing sabar to nduk," jawab Nadya Arifta.



Selain itu, ada juga netizen bertanya bagaimana perasaan Nadya Arifta yang mendapatkan banyak hujatan netizen. Dengan santai, Nadya menjawab bahwa haters tak menghujatnya.



"Gimana rasanya kena bully?" tanya netizen. "Bully? emang budhe dibully ya? Ceritanya lagi naif," jawab Nadya Arifta.



"Kak please gimana punya mental sehebat kakak? Dibully malah jadi lelucon please kak kasih tahu caranya karena aku tipe pemikir berat nggak bisa diomongin dekat kepikiran nggak bisa dibully stres banget kayak hadapi udah berakhir," ungkap netizen.



"Aku nggak ngerasa punya mental sehebat itu. Aku coba menghadapi segalanya dengan energi positif. Lagi-lagiku ingatkan, mereka nggak bully sayang. Love language-nya," jawab Nadya Arifta.

