Akun Instagram Kembali Usai Kena Hack, Zara Anak Ridwan Kamil Pamer Senyum

ERA.id - Akun Instagram anak Ridwan Kamil, Zara yang sempat kena hack akhirnya kembali. Melalui unggahan storiesnya, Zara pun mengungkapkan rasa bahagia dan syukurnya atas hal tersebut.



Zara membagikan foto selfie, di mana senyum tipis terpatri di wajahnya. Zara terlihat mengenakan baju berwarna hitam, yang dipadukan dengan hijab berwarna senada.



"Yess finally got my IG back. Hello world," tulis Zara pada unggahannya, Rabu (22/6/2022).

Zara (Instagram Stories)

Sementara itu, sang ibu, Atalia Praratya mengungkapkan bahwa yang meretas akun Zara sempat meminta bayaran agar akunnya dikembalikan. Atalia mengaku bersyukur akun tersebut bisa kembali tanpa harus memberika uang kepada si pelaku.

"Setelah tampil di IG live dan minta uang pengganti USD 1000 kemana2, Alhamdulillah akun teteh Zara bisa kembali. Tanpa keluar uang sepeser pun. Horee Alhamdulillah," kata Atalia di Instagramnya.



Tag: Atalia Praratya ridwan kamil zara