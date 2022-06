Widy Vierratale Nangis Cerita Pelecehan Seksual yang Dialaminya, Reaksi Cinta Laura Dipuji

ERA.id -

Cinta Laura kini tengah menjadi perbincangan publik usai tampil di podcast Deddy Corbuzier bersama Widy Vierratale. Publik menyoroti reaksi Cinta Laura saat Widy menangis menceritakan peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya.



Saat ingin menceritakan pengalaman pahit tersebut, Widy tak kuasa menahan tangisnya. Ia kerap menangis, hingga bahkan membuatnya sulit untuk mengungkapkan isi hati. Ketika itu, Cinta Laura langsung berusaha menenangkan Widy.



"Take your time. We can stop," ujar Cinta Laura.



