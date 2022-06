Nassar Mulai Ragu, Desy Ratnasari Ungkap Alasan Masih Betah Menjanda: Kalau Laki Gajinya di Bawah Saya, Nggak Pede!

ERA.id - Kedekatan Desy Ratnasari dan Nassar belakangan jadi sorotan publik. Kabarnya, artis yang menjabat sebagai anggota DPR itu tak keberatan untuk dijodohkan dengan mantan suami Muzdalifah. Kabarnya, Nassar merasa minder dengan Desy Ratnasari.



Meski begitu, sampai sekarang Desy Ratnasari masih betah untuk menjanda. Nampaknya, bintang film Blok M ini enggan untuk menikah lagi. Kali ini, Desy Ratnasari mengungkapkan salah satu alasannya belum kunjung menikah kembali.



Berdasarkan pengalamannya, pelantun lagu "Tenda Biru" ini mengungkapkan dirinya pernah gagal berumah tangga lantaran mantan suaminya memiliki pendapatan di bawah gajinya. Hal ini menjadi pemicu perceraian dan dirinya tak ingin mengulanginya kembali.



Desy Ratnasari (Foto: Instagram/@rumpi_gosip)





"Kalau laki gajinya di bawah saya, nggak PD (Percaya Diri), udah deh nggak PD, udah deh, saya itu nggak mau terjebak lagi di dalam kolam yang sama saya harus berenang dan harus mengalami perasaan-perasaan yang nggak nyaman," kata Desy Ratnasari, dikutip dari akun gosip Instagram @rumpi_gosip.



Mantan kekasih Irwan Mussry ini mengaku enggan hubungan rumah tangganya seperti dulu lagi. Ia sadar jodoh ada campur tangan dari sang pencipta.



"Kenapa gue dejavu. Sebenarnya itu ketakutan. Walaupun kita mau menyerahkan kepada Allah 100% apa pun yang terjadi walaupun dia orang biasa, begini, begono. Kalau Allah bilang jadi, jadi," ungkapnya.

Desy Ratnasari mengaku tak bisa melihat ketakwaan atau hati si calon suami. Ia juga dilanda rasa ketakutan jika suaminya tak percaya diri lantaran dirinya adalah seorang artis sekaligus anggota DPR.



"Hanya kita kan berelasi, campur tangan itu adalah doa. Bagaimana ketakwaan, keimanan seseorang itu nggak bisa saya kontrol," paparnya.



"Tapi keimanan dia, kepedean dia bagaimana menjadi seorang di sebelah gue, dia bukan siapa-siapa. Tiba-tiba besok ketemu sama orang 'mas-mas fotoin dong'. Disuruh-suruh kayak gitu. Jab ada laki misalnya 'Lo kata gue jongosnya dia'. Kan itu menyakitkan kalau dia nggak siap," lanjutnya.



Perempuan berusia 48 tahun ini memberikan peringatan bagi setiap wanita yang ingin menikah. Menurutnya, sisi finansial sangat penting dan jadi pertimbangan apabila calon suami memiliki pendapatan di bawah gaji calon istri.



"Bukan masalah 'oh gila ya dia matre banget' halo, bayar listrik pakai uang sayang, saya ke sini naik taksi juga pakai duit kan, bukan pakai cinta, I love you, I miss you, gitu," lanjutnya.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka setuju dengan pernyataan Desy Ratnasari yang dinilai realistis dalam memilih calon suami.



"Lucu sih kalau ada netizen yang julid, karena pernyataan beliau. Ini bukan soal pilih-pilih, ya justru di usia beliau sekarang nggak etis kalau cuma mikir cinta-cintaan. Biar gimanapun harus realistislah. Yakali nemenin buat hari tua malah ujung-ujungnya jadi tempat lakinya numpang hidup," tulis akun @e_ay_s****

"Zaman ini semua pakai uang loh. Jadi, jika sendiri dah merasa nyaman ya punya suami harus lebih nyaman dong itu wajarlah," kata akun @zaskiyaquee****

"Setuju sama teh Desi. Kita cari pasangan itu harus sekufu dan kebetulan teh Desi belum menemukannya. Semoga segera ya teh, yang seiman dan sekufu." lanjut akun @noviha****

