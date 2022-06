Akui Alami Gangguan Kesehatan Mental, Sheila Salsabila Minta Maaf ke Keluarga Marshanda Gegara Bikin Gaduh: Aku Mau Sembuh

ERA.id - Beberapa hari yang lalu, kabar menghilangnya Marshanda selama 2 hari di Los Angeles (LA) sempat menghebohkan publik. Kabar menghilangnya mantan istri Ben Kasyafani ini awalnya terkuak dari sahabat Marshanda, Sheila Salsabila. Bahkan, dirinya menyebut nama Presiden Jokowi dan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden untuk membantu perempuan kerap disapa Caca itu.



Tentu saja, pengakuan dari Sheila membuat netizen panik lantaran Marshanda mempunyai gangguan kesehatan mental sekaligus tumor payudara. Namun, adik Marshanda Allysa menegaskan kondisi kakaknya kini baik-baik saja. Allysa juga beberapa kali menyindir Sheila yang membuat kegaduhan masyarakat Indonesia.



Sadar kesalahannya, Sheila akhirnya meminta maaf kepada keluarga Marshanda lantaran sudah membuat kegaduhan. Lewat Instagram story-nya, Sheila menyampaikan kalimat permintaan maaf kepada ibu dan adik Marshanda.

Pesan Sheila (Foto: Instagram/@sheilasalss)





Sheila kecil (Foto: Instagram/@sheilasalss)





"Sheila kecil, maaf ya lama banget waktu yang dibutuhkan untuk nyembuhin kamu. Makasih buat cahaya terangnya. Stay with me. Thank you," tulisnya.



Sebelumnya, Sheila membuat video yang menyenggol keluarga Marshanda. Ia menyinggung rasa sayangnya begitu besar terhadap Marshanda. Menurutnya, orang tua Marshanda malu memiliki anak yang mengidap gangguan bipolar.



"Nggak ada yang nemenin, itu sakit banget. Sampai mallnya tutup, gur nyari-nyari nggak ketemu. Pengen banget dia jadi bridesmaid gue tapi gue nggak bisa kontak dia karena orangtuanya nggak kasih dia untuk teman-teman dia kaarena orang tuanya malu punya anak kayak gitu," kata Sheila.



Tak lama, adik Marshanda menyindir Sheila Salsabila. Ia merasa Sheila tak perlu mengumbar kebaikan yang dilakukannya selama ini terhadap Marshanda.



"Jika kamu benar-benar menyayangi seseorang dan peduli mereka secara tulus tanpa agenda apapun, kamu tidak perlu menunjukkan ke duia untuk membuktikan ke semua apa yang kamu lakukan. Salah satunya orang yang perlu tahu adalah seseorang yang coba kamu cintai dan sayangi." balas sindiran tersebut.

Tag: Sheila Salsabila Marshanda