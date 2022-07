Marah Ayah dan Ibunya Disebut Orang Tua Gagal, Salmafina Sunan: Hati Mereka Itu Luas Banget

ERA.id - Salmafina Sunan mengungkapkan kesedihan dan kemarahannya atas orang-orang yang menyebut ayah dan ibunya, Sunan Kalijaga dan Haedy Sunan sebagai orang tua yang gagal. Diketahui, orang tua Salmafina sempat menuai hujatan setelah ia memutuskan untuk memeluk agama Kristen.

"Ini juga sih sebenarnya sedih banget. Kadang aku marah kalau misalnya orang tuh bilang ibu sama ayah itu gagal (membesarkan anak)," kata Salmafina sambil terisak di YouTube Melaney Ricardo, yang diunggah pada Selasa (5/7/2022).



Salmafina menegaskan bahwa ayah dan ibunya adalah orang tua yang hebat. Ia menyebut hati ayah dan ibunya sangat luas dan baik karena mau menerima setiap keputusan yang ia ambil dalam hidup.



"Kayak they are such a great parents. Hati mereka itu luas banget. Oh my God, hati mereka sudah nggak bisa diomongin deh," ujarnya.



