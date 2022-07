Dikaitkan dengan Kematian Shinzo Abe, Pencipta Metal Gear Bakal Tuntut Penyebar Rumor Palsu

ERA.id - Pencipta Metal Gear Hideo Kojima mengancam akan menuntut penyebar rumor palsu yang mengaitkan dirinya dengan kematian mantan perdana menteri Jepang, Shinzo Abe.



Aksi Hideo Kojima yang akan menindak tegas para penyebar rumor palsu ini disampaikan lewat unggahan resmi di akun Kojima Production baru-baru ini. Di mana akun resmi tersebut mengutuk keras penyebar informasi palsu tentang Hideo Kojima.



"#KojimaProductions mengutuk keras penyebaran berita palsu dan rumor yang menyampaikan informasi palsu. Kami tidak menoleransi pencemaran nama baik tersebut dan akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum dalam beberapa kasus," tulisnya dalam keterangan resmi.

#KojimaProductions strongly condemns the spread of fake news and rumors that convey false information. We do not tolerate such libel and will consider taking legal action in some cases. pic.twitter.com/fDi0FR9kB0