Masih Berlanjut, Johnny Depp Desak Pengadilan Tolak Permintaan Amber Heard Terkait Juri

ERA.id - Perselisihan antara Johnny Depp dan Amber Heard terus berlanjut. Kali ini pihak Johnny Depp meminta pengadilan menolak permintaan Amber Heard yang dinilai tidak masuk akal.



Dalam dokumen pengadilan yang diperoleh ET, tim hukum aktor Pirates of the Caribbean menanggapi dokumen yang diajukan oleh perwakilan Heard di Fairfax County, Virginia, pekan lalu. Dalam dokumen itu, timnya mengklaim orang yang salah bertugas sebagai juri dan memenangkan Depp di pengadilan.



Klaim tersebut pun baru-baru ini ditanggapi oleh tim kuasa hukum Depp. Dalam dokumen, tim Depp menilai tidak ada dasar yang sah untuk mengesampingkan keputusan juri dalam hal apa pun.



