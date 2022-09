Wajahnya Disebut Mirip Ayu Ting Ting, 4 Momen Romantis Putra Bungsu Hotman Paris Lamar Chen Giovani

ERA.id - Kabar bahagia datang dari keluarga pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Putra bungsunya, Fritz Hutapea akhirnya melamar kekasihnya, Chen Giovani Soetanto. Momen lamaran ini digelar di Bali pada Kamis (8/9).



Lamaran dipenuhi dengan dekorasi penuh bunga berlatar pemandangan alam berupa hamparan lautan dan tebing. Akan tetapi dimomen lamaran ini banyak netizen yang gagal fokus dengan wajah Chen Giovani.



Netizen merasa wajah Chen Giovani mirip dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Berikut Era.id merangkum 4 momen lamaran Fritz Hutapea dan Chen Giovani yang dilansir dari Instagram @fritzhutapea.

1. Berlutut memperlihatkan kotak cincin

Fritz melamar sang kekasih (Foto: Instagram/@fritzhutapea)

Fritz berlutut sembari memperlihatkan kotak cincin di hadapan Chen Giovani. Sang kekasih sangat bahagia hingga menutup wajahnya saat diberikan kejutan spesial. Momen lamaran begitu indah dengan pemandangan yang cantik.



"She said yes! (Dia bilang iya)," tulis Fritz Hutapea.

2. Hotman Paris tak hadir

Fritz melamar sang kekasih (Foto: Instagram/@fritzhutapea)

Sebentar lagi memiliki mantu, pengacara berusia 62 tahun ini justru berhalangan hadir dalam momen spesial tersebut. Namun, Hotman membagikan ulang momen romantis Fritz yang melamar kekasihnya. Sementara, istrinya Agustianne Marbun menemani putra bungsunya untuk melamar.

3. Melangkahi kedua kakaknya

Fritz melamar sang kekasih (Foto: Instagram/@fritzhutapea)

Fritz merupakan anak ketiga Hotman Paris dan Agustianne Marbun. Fritz melangkahi kedua kakaknya, Felicia dan Frank untuk melangkah ke pelaminan.

4. Disebut mirip Ayu Ting Ting

Fritz melamar sang kekasih (Foto: Instagram/@fritzhutapea)

Tentunya, unggahan itu dibanjiri respon netizen. Kebanyakan netizen mengucapkan selamat kepada Fritz yang sukses melamar Chen Giovani. Sebagian netizen gagal fokus dengan wajah Chen yang mirip pedangdut Ayu Ting Ting.



"Kok mirip Ayu Ting Ting," komentar akun @kais****_

"Mirip sama Ayu Ting Ting," tulis akun @rinisusila****

"Kukira tadi Ayu Ting Ting mirip soale," kata akun @susanti96****