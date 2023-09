Unboxing Souvenir Pernikahan Anak Hotman Paris, Melaney Ricardo: Tetap Abang Tampil

ERA.id - Anak bungsu Hotman Paris Hutapea, Fritz Hutapea resmi menikahi kekasihnya Chen Giovani Seotanto pada Sabtu, 16 Agustus 2023. Pemberkatan pernikahan berlangsung di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur.

Setelah itu, resepsi pernikahan berlangsung di Balai Samudra, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mulai dari Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan beberapa selebriti hadir.

Salah satunya, Melaney Ricardo yang hadir dalam acara pernikahan Fritz Hutapea dan Chen Giovani. Bahkan, ibu dua anak ini juga ditunjuk sebagai MC dalam pernikahan megah anak pengacara kondang tersebut.

Melalui akun TikTok-nya, istri Tyson Lynch ini membagikan momen saat unboxing souvenir pernikahan Fritz Hutapea dan Chen Giovani. Ia membongkar apa saja isi souvenir pernikahan anak Hotman Paris.

"Aku mau unboxing apa saja cenderamata dalam acara adat hari ini, acaranya Fritz anaknya Hotman Paris dan Giovani istrinya," ujar Melaney Ricardo, dikutip dari akun TikTok @melaney_ricardo.

Melaney Ricardo (Foto: TikTok/@melaney_ricardo)

Bintang film Trinity Traveler ungkap mendapatkan dua kotak souvenir berwarna pink dan biru. Hanya saja, Melaney membuka isi souvenir berwarna biru. Desain kotak itu menggunakan wajah Hotman Paris.

"Dapat dua ini, ini menarik banget. Ini tulisannya Hotman, dan tulisannya Men Series. Oh my god," katanya.

"Best emang, abang gue ini pede-nya nggak kaleng-kaleng," lanjutnya.

Presenter berdarah Batak ini ungkap kotak souvenir itu berisi lima parfum untuk seri laki-laki. Setiap botolnya bernama Ganteng, Menawan, Juara, Naluri dan Kaya Raya.

"Oh wow, it's parfum. Pas banget buat aku yang mabok parfum. Oh jadi ada macam-macam, ada ganteng, menawan, juara, naluri, kaya raya," katanya.

Melaney mengatakan jika lima botol parfum ini berbentuk kecil. Perempuan berusia 42 tahun ini mencoba satu per satu kelima parfum tersebut.

"Ini traveling size, tetap ada wajah dia yang ganteng," imbuhnya.

Melaney Ricardo mengungkapkan rata-rata parfum memiliki aroma segar dan disukai oleh para pria. Hanya saja, di seri Kaya Raya lebih aroma lembut dan cocok untuk perempuan.

"Nice, aromanya enak. Cowok-cowo pasti hampir semua suka lah. Tetap ya abang kita tampil. Ini menawan lebih maskulin," paparnya.

"Aku suka ini (kaya raya). Ini cocok untuk perempuan lebih lembut dibanding empat lainnya," tambahnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka langsung tertawa usai melihat souvenir pernikahan Fritz dan Giovani terdapat wajah Hotman Paris.

"Kocak banget souvenirnya," komentar akun @tiursiho*****

"Wkwkwkwkwkwkwkwk kocak ya bang Hotman yang nikah anaknya yang tampil di souvenir malah dia pedenya luar biasa," tulis akun @des_****

"Abang anak kao yang nikah, napa nampak muka bapaknya." kata akun @angelina.*****