Anies Sebut Ada 15 Proyek di Jakarta Mengundang Animo Investor Dunia

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, ada 15 proyek di Jakarta yang cukup berkembang pesat dan mengundang animo investor dari berbagai dunia.



"Kondisi ekonomi Jakarta dan Indonesia bagus dibanding negara lain. Serta investasi yang mulai menggeliat. Dan yang menarik ada 15 proyek tidak hanya growing, developing, tetapi juga trending dan mengundang animo investor seluruh dunia," kata Anies dalam acara Jakarta Investment Forum 2022 di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis, (1/9/2022).



Adapun 15 proyek investasi pembangunan kota, meliputi:

1. Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter.

2. LRT Jakarta Fase 2A (Jakarta International Stadium - Rajawali).

3. LRT Jakarta Fase 3A (Jakarta International Stadium - Rajawali).

4. MRT Fase 3 (East-West).

5. MRT Fase 4 (Fatmawati-TMII).

6. South Jakarta Mix-Used Development.

7. Bus Listrik TransJakarta.

8. Stasiun Pengisian Baterai (Charging Station).

9. Pulau Seribu - Eco Resort dan Eco Theme Park.

10. Wisata Medis bagi Lansia (Health Tourism for Seniors).

11. Landmark Jakarta.

12. Sentra Primer Tanah Abang.

13. PLTS Atap.

14. Instalasi Limbah Berbahaya dan Beracun (B3).

15. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Masterplan Inc. Plot 4 Project.



Anies menuturkan, bahwa Pemrov DKI Jakarta menyelenggarakan Jakarta Investment Forum dengan mengundang berbagai pelaku di bidang usaha untuk melihat potensi investasi di kota ini.



“Investasi yg ada di Jakarta bukan saja di dalam project yang dilakukan Pemprov DKI, tapi juga investasi untuk kegiatan usaha yang akan memberikan lapangan pekerjaan yang lebih banyak menggerakkan ekonomi lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan bagi warga Jakarta,” tambahnya.



Dalam kesempatan tersebut, Anies juga memaparkan arah pembangunan Jakarta, di mana diharapkan para investor mengetahui, menimbang, dapat mengambil keputusan-keputusan yang strategis guna menginvestasikan sumber daya mereka.



“Jadi dalam kesempatan ini, kami tunjukkan tentang arah pembangunan Jakarta, apa yang sudah dikerjakan lalu bagaimana kelanjutan ke depannya dan hal-hal yang terkait dengan kemudahan berkegiatan usaha di Jakarta. Misalnya, reform perijinan, tata ruang yang semua jadi bahan yang kita harapkan agar dunia usaha terlibat dalam pembangunan ekonomi di kota ini,” paparnya.



Anies juga berharap dalam forum JIF 2022 terjadi interaksi yang intens antara rencana pemerintah, swasta, dengan investor baik dari institusi yang terkait dengan pemerintah, organisasi multinasional maupun investor swasta murni.



“Sebuah invesment forum interaksinya bukan hanya di panel, tetapi sesudah terjadi persentase semua saling berinteraksi, sesudah itu follow up pertemuan antar investor dengan yang bawa opportunity. Investasi yang kami dorong adalah investasi yang nyata, yang langsung ke dalam kegiatan usaha,” pesannya.



Selain seminar, dalam JIF 2022 ada leader forum sebagai ruang untuk beberapa dinas yang ada di Pemprov DKI sudah siap bertemu denngan para investor yang tertarik, seperti dinas perumahan, pangan dan tata ruang, serta BUMD.