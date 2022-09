PT SMI Mengklaim Peduli dengan Member dan Membantah Disebut Penipu

ERA.id - PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) mengklaim menunjukkan kepeduliannya ketika member bermasalah dengan broker. Perusahaan tersebut juga membantah bukan penipu karena hanya menjual E-book.



Dikutip dari keterangan resminya, PT SMI juga memiliki banyak kantor dan aset lainnya atas nama perusahaan sendiri.



PT SMI juga mengklaim memberikan solusi bantuan ke pada member berupa konversi dana 100 persen ke alat mining.



Selain itu, PT SMI juga memberi solusi take over 50 persen kerugian member.



Salah satu member, Deswialdi mengaku menjadi salah satu dari sekian banyak member yang menerima manfaat dari bantuan PT SMI.



Deswialdi membeberkan beberapa solusi seperti konversi kepada mining. Kemudian ada solusi take over 50 persen, serta solusi bantuan final.



Dari seluruh solusi itu, Deswaldi mengaku memilih solusi take over 50 persen.



Berkat bantuan PT SMI, dia berkata dananya yakni sebesar 50 persen dari total saldo sudah diterima kembali sekitar Bulan April sampai Mei 2022.