Posko Solusi Bantuan Final PT SMI Klaim Bantu Atasi Masalah Member dengan Broker

ERA.id - Posko Solusi Bantuan Final yang didirikan oleh PT SMI hingga kini melayani member yang mengalami kendala menarik saldonya dari broker.



PT SMI mengklaim hingga kini terus melayani member melalui Posko Solusi Bantuan Final yang mengalami kendala menarik saldo.



Dikutip dari keterangan resminya, puluhan member tampak menyambangi posko tersebut.



Salah satu member asal Bandung bernama Tono menyampaikan terima kasih atas inisiatif dan itikad yang dilakukan oleh PT SMI dengan mendirikan Posko Solusi Bantuan Final.



"Saya merasa terbantu dengan adanya posko ini," ujar Tono.



Tono berharap PT SMI bisa membantu dirinya dan member lain untuk menarik saldo yang saat ini tertahan di broker.



Tono mengaku menjadi member trading pada bulan Januari 2022. Sayangnya, beberapa bulan kemudian terjadi kendala dengan broker.



Hal senada juga diutarakan oleh Arief. Dia menilai posko ini bisa menjadi angin segar bagi para member yang saldonya tertahan di broker.



Arief mengaku menjadi member sejak 2021. Dia berkata sudah beberapa kali melakukan WD. Namun, di awal tahun 2022 dia tidak melakukan WD karena ada persoalan terkait robot rading.



"Mudah-mudahan dengan adanya posko ini para member bisa terbantu," ujar Arief.



Menurut keterangan PT SMI, Posko Bantuan Solusi Final resmi dibuka sejak 7 Oktober hingga 4 November 2022. Posko ini berada di Lantai 31 Unit 6, Gedung Soho Capital, Jakarta dan dibuka setiap Senin - Jumat, pukul 10.00 - 16.00 WIB.



Ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan oleh para member sebelum mendatangi Posko Solusi Bantuan Final.



Pertama, member harus membawa surat pernyataan solusi final bermaterai. Kedua, membawa bukti total deposit di broker.



Ketiga, membawa bukti print WD di broker. Kemudian, bukti print total sesuai saldo balace di broker. Terakhir, membawa bukti print pengiriman email video pernyataan.



Di posko tersebut, para member dapat berkonsultasi mengenai kendala yang dihadapi sekaligus mendaftarkan diri untuk mengambil pilihan Solusi Bantuan Final.



Diketahui sebelum adanya program Solusi Bantuan Final, SMI sudah pernah mengadakan beberapa program solusi untuk membantu para member. Yang pertama, SMI memberikan solusi bantuan ke pada member berupa konversi dana 100 persen ke alat mining. Kemudian, SMI juga memberi solusi take over 50 persen kerugian member.



Sebelumnya, dikutip dari Antara, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi dengan piranti perdagangan oleh robot (robot trading) Net89 PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI).



“Berdasarkan pelaksanaan gelar perdana yang telah dilaksanakan pada Selasa, 4 Oktober 2022, diputuskan bahwa delapan terlapor dinaikkan statusnya menjadi tersangka,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Kamis.



Kedelapan tersangka merupakan petinggi dari PT SMI Net89, yaitu AA selaku pendiri atau pemilik Net89 atau PTSMI, LSH selaku direktur, ES selaku anggota dan operator (exchanger), LS selaku sub "exchanger", AL selaku sub "exchanger".



Kemudian, HS, FI, dan D masing-masing selaku sub "exchanger".



Ramadhan menjelaskan, dalam kasus ini terdapat empat laporan polisi selama rentang waktu dari 3 Januari sampai dengan 1 Agustus lalu.



Ia mengatakan PT SMI atau Net89 menawarkan dan memasarkan paket investasi "trading" berskema piramida atau ponzi dan melakukan investasi forex robot "trading" dengan cara mengajak para calon anggota (member) untuk membeli paket investasi robot "trading" berkedok MLM e-book atau Net89.



Mereka beroperasi sejak 2017 sampai dengan 2022 di wilayah Jakarta dan wilayah hukum Republik Indonesia lainnya.