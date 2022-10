Member Ini Klaim Terbantu dengan Posko Solusi Bantuan Final PT SMI

ERA.id - PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) mengklaim berkomitmen membantu member. Bentuk komitmen itu diwujudkan lewat sejumlah solusi, salah satunya bantuan final.



Dikutip dari keterangan resminya, untuk mempermudah member mengakses solusi itu, PT SMI pun mendirikan posko khusus. Selain untuk mendaftar, member juga bisa berkonsultasi di pokso solusi bantuan final tersebut.



Salah satu member yang datang ke posko, yakni Noval menyampaikan terima kasih kepada PT SMI karena memberi bantuan kepada member. Dia juga memuji pelayanan yang diberikan oleh pihak PT SMI.



"Terima kasih buat PT SMI membuka posko solusi bantuan final yang sangat membantu," ujar Noval.



Member lain bernama Dedi Hariwijaya berharap solusi bantuan final yang ditawarkan PT SMI benar-benar terealisasi.



"Saya berharap bantuan ini benar-benar bisa membantu member," ujar Dedi.



Dedi pun mengaku masih percaya dengan sikap yang dilakukan PT SMI terhadap para member. Sehingga, dia kembali berharap semua opsi untuk membantu member bisa terealisasi.



Dalam keterangan resminya, Posko Solusi Bantuan Final yang dibuat PT SMI berada di Lantai 31 Unit 6, Gedung Soho Capital, Jakarta. Posko ini sudah dibuka sejak 7 Oktober dan akan ditutup pada 4 November 2022.



Posko dibuka setiap Senin - Jumat, pukul 10.00 - 16.00 WIB.



Ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan oleh para member sebelum mendatangi Posko Solusi Bantuan Final.



Pertama, member harus membawa surat pernyataan solusi final bermaterai. Kedua, membawa bukti total deposit di broker.



Ketiga, membawa bukti print WD di broker. Kemudian, bukti print total sesuai saldo balace di broker. Terakhir, membawa bukti print pengiriman email video pernyataan.



Seperti diketahui, dikutip dari Antara, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi dengan piranti perdagangan oleh robot (robot trading) Net89 PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI).



“Berdasarkan pelaksanaan gelar perdana yang telah dilaksanakan pada Selasa, 4 Oktober 2022, diputuskan bahwa delapan terlapor dinaikkan statusnya menjadi tersangka,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Kamis (6/10/2022).



Kedelapan tersangka merupakan petinggi dari PT SMI Net89, yaitu AA selaku pendiri atau pemilik Net89 atau PTSMI, LSH selaku direktur, ES selaku anggota dan operator (exchanger), LS selaku sub "exchanger", AL selaku sub "exchanger".



Kemudian, HS, FI, dan D masing-masing selaku sub "exchanger".



Ramadhan menjelaskan, dalam kasus ini terdapat empat laporan polisi selama rentang waktu dari 3 Januari sampai dengan 1 Agustus lalu.



Ia mengatakan PT SMI atau Net89 menawarkan dan memasarkan paket investasi "trading" berskema piramida atau ponzi dan melakukan investasi forex robot "trading" dengan cara mengajak para calon anggota (member) untuk membeli paket investasi robot "trading" berkedok MLM e-book atau Net89.



Mereka beroperasi sejak 2017 sampai dengan 2022 di wilayah Jakarta dan wilayah hukum Republik Indonesia lainnya.