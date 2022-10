Momen Perpisahan Anies dengan Para ASN di Balai Kota, dai Berjoget Bersama Hingga Selfie Bareng

ERA.id - Acara perpisahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dengan aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI berlangsung meriah.



Acara perpisahan digelar di halaman Gedung Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2022).



Di awal acara, Anies dan Riza sempat berjoged bersama dengan para ASN saat lagu 'Kicir-Kicir' dan 'Jali-Jali' didendangkan.



Anies juga melayani permintaan swafoto bersama para ASN yang selama lima tahun ini sudah bekerja sama dengannya.



Dalam pidatonya, Anies secara khusus membanggakan ASN Pemprov DKI Jakarta yang dinilainya mampu bekerja secara global.



"Kalau saya ditanya, apa capaian kelas dunia yang bapak paling banggakan dari Jakarta, maka jabaran saya adalah aparat pemerintahnya," kata Anies.



Setelah pidato, Anies lalu menghampiri keduaorangtuanya dan menyalami Riza. Setelah itu, dia sempat menikmati lagu 'Sampai Jumpa' yang dipopulerkan oleh Band Endank Soekamti.



Diiringi lagu, Anies lantas menuju ke atas pendopo untuk menyalami dan mengucapkan terima kasih secara langsung kepada para ASN Pemprov DKI Jakarta.



Terlihat Anies sangat dekat dan akrab dengan anakbuahnya itu. Dia bahkan mengaku waktu lima tahun terasa sangat cepat karena teralalu nyaman bekerja dengan para ASN Pemprov DKI.



"Lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang guyub, lingkungan yang bersaudara. Lima tahun ini terasa singkat dengan bapak ibu sekalian, tapi Insyaallah interaksi kita tidak berakhir di sini," kata Anies.



Setelah itu Anies memberi komando untuk bersama-sama berfoto bersama. Di akhir acara, Anies mengungkapkan rasa cintanya dan perpisahan kepada para ASN.



"Bapak ibu semuanya, saya mau mengucapkan i love you almost full. I love you almost full," teriak Anies.



Untuk diketahui, Anies-Riza akan mengakhiri masa jabatannya dua hari lagi, tepatnya pada 16 Oktober 2022.