Anies Gelar 'Farewell Party' Bareng ASN Balai Kota saat Didemo Koalisi Perjuangan Warga Jakarta

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menggelar acara perpisahan dengan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI di pelataran Bali Kota Jakarta, Jumat (14/10/2022). Masa jabatannya akan berakhir pada 16 Oktober 2022.



Dari teras depan hingga halaman Balai Kota terlihat meriah dengan adanya panggung dan berbagai macam hiasan khas Betawi. Tidak ketinggalan rombongan band, orkestra Betawi dan penari Jaipong terlihat bersiap menambah semarak acara perpisahan Anies-Riza.



Sementara di sekitaran halaman Balai Kota telah dipadati ASN yang terlihat sibuk berfoto di depan papan bergambar Anies-Riza bertuliskan "Terima Kasih".



Hari ini sejatinya merupakan hari terakhir Anies dan Riza efektif bekerja sebagai gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta. Keduanya juga sempat menunaikan salat Jumat berjamaah di Masjid Fatahillah di Balai Kota DKI Jakarta.



Setelah salat Jumat, Anies melanjutkan dengan makan siang sambil mengenang kembali kebiasaannya istirahat siang di Balai Kota.



"My last, ini makan siang di kantor yang penghabisan," kata Anies.



Anies lalu bercerita mengenai ragam menu makanan yang ia santap selama berkantor di Balai Kota DKI. Kepada awak media, Anies bercerita dirinya meminta staf untuk membuatkan daftar tempat makan yang lokasinya berjarak 20 menit dari Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.



"Begini ceritanya, saya minta dibuatin daftar makanan yang ada di radius 20 menit disini, sekitar sini. Jadi, supaya gampang nyarinya kan. ternyata 20 menit dari sini banyak sekali," ujar Anies.



Menu yang dikonsumsi Anies pun bermacam-macam. Mulai dari makanan khas daerah hingga luar negeri. Beberapa kali Anies juga memiliki permintaan khusus menu apa yang sedang ia inginkan.



"Enggak selalu menu Indoensia. Gonta-ganti, dari Sabang samapi Merauke. Kadang request khusus. Sering, menu saya hanya salad saja. Jadi selalu di dapur selalu ada salad," tutur dia.



Di saat yang sama, puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Rakyat Jakarta (Kopaja) menggelar demo tepat di luar pagar Balai Kota DKI Jakarta.



Kopaja menggelar aksi bertajuk "Drop Out Anies: Janji Palsu Anies Bikin Nangis".



"Kami tidak melihat bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mampu menyelesaikan tugasnya terhadap berbagai permasalahan di DKI Jakarta. Hari ini kami dengan tegas menyatakan men-Drop Out Anies Baswedan dari DKI Jakarta," kata Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jeanny Sirait di lokasi.



Setelah itu, terdengar lagu 'Darah Juang' digaungkan dari para pendemo. Sementara di bagian dalam halaman, seorang biduan menyanyikan lagu 'Dream Little Dream'.