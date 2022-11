Ini Rincian 68 Proposal ACT ke Boeing untuk Pembangunan Sosial yang Ujungnya Malah Diselewengkan

ERA.id - Jaksa penuntut umum (JPU) menjelaskan yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) meminta 68 ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 untuk mengajukan proposal ke perusahaan Boeing agar ACT bisa mengelola dana Boeing Community Invesment Fund (BCIF) dengan nilai masing-masing sebesar USD 144.500.



"Bahwa pembangunan fasilitas sosial yang ditujukan kepada penerima manfaat berdasarkan rekomendasi dari ahli waris korban kecelakaan pesawat lion air JT 610 yang terjadi pada bulan Oktober 2018 yang merekomendasikan kepada pihak yayasan ACT untuk pembangunan sarana pendidikan dengan menggunakan anggaran dana CSR dari perusahaan Boeing adalah sebanyak 68 ahli waris," kata jaksa membacakan surat dakwaan terdakwa penyelewengan dana sosial kecelakaan Lion Air JT 610, Ahyudin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (15/11/2022).



Jaksa menjelaskan ACT membuat 68 proposal atau sebanyak ahli waris yang mau merekomendasikan yayasan tersebut ke Boeing. Proses pengajuan pun selesai dan Boeing meminta ACT untuk melaporkan hasil pelaksanaan dana sosial tersebut.



JPU pun merinci pengajuan pembangunan sosial ACT ke Boeing dari 68 proposal tersebut, yakni sebagai berikut:



1. Pembangunan fasilitas pendidikan Nurul Yaqin Rajatama Islamic Elementary School, yang berlokasi di Seririt Buleleng Provinsi Bali, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



2. Pembangunan fasilitas pendidikan Muhammadiyah Secondary School Wonosari, yang berlokasi di Gunung Kidul Propinsi Yogyakarta, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



3. Pembangunan fasilitas pendidikan Persis Tanjungsari Secondary School, yang berlokasi di Sukaresik Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



4. Pembangunan fasilitas pendidikan Al-Anhar Cisaat Islamic Junior High School, yang berlokasi di Cisaat Sukabumi Propinsi Jawa Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



5. Pembangunan fasilitas pendidikan Miftahul Hidayah Junior High School, yang berlokasi di Pondok Gede Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



6. Pembangunan fasilitas pendidikan Nurul Iman Primary School, yang berlokasi di Cikarang Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



7. Pembangunan fasilitas pendidikan Al Quro Bilal Bin Rabbah Boarding School, yang berlokasi di Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



8. Pembangunan fasilitas pendidikan Daarul Huffaaz Boarding School, yang berlokasi di Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



9. Pembangunan fasilitas pendidikan Tajur Waqaar Girls Boarding School dan Baitul Iman Primary School Rajik, yang berlokasi di Tua Tunu Pangkal Pinang dan Rajik Simpang Rimba Bangka Provinsi Bangka Belitung, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



10. Pembangunan fasilitas pendidikan Taman Pendidikan Islam Junior High School, yang berlokasi di Sisinga Mangaraja Medan Provinsi Sumatra Utara, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



11. Pembangunan fasilitas pendidikan Roudlotut Tholibin Islamic Boarding School, yang berlokasi di Garawangi Kuningan Provinsi Jawa Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



12. Pembangunan fasilitas pendidikan Nurul Tarim & Integrated Islamic Elementary School Insantama, yang berlokasi di Bangka Provinsi Bangka Belitung, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



13. Pembangunan fasilitas pendidikan Ruhul Islam Junior High School, yang berlokasi di Pasar Manggis Setiabudi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



14. Pembangunan fasilitas pendidikan Al Fath Eling Jumaliah, yang berlokasi di Kampung Melayu Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



15. Pembangunan fasilitas pendidikan Hidayatullah Islamic Boarding School, yang berlokasi di Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



16. Pembangunan fasilitas pendidikan Muhammadiyah Sungai Liat Senior High School dan Muhammadiyah Elementary School, yang berlokasi di Sungaliat Bangka Provinsi Bangka Belitung, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



17. Pembangunan fasilitas pendidikan Uwais Al Qorni Islamic Boarding School, yang berlokasi di Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



18. Pembangunan fasilitas pendidikan Al Kaffi Al Quran Learning Centrecenter dan Al Hidayah Early Childhood Education, yang berlokasi di Pangkal Pinang dan Pangkal Niur Provinsi Bangka Belitung, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



19. Pembangunan fasilitas pendidikan Hidayatusalikin Boarding School dan Al Qudus Foundation, yang berlokasi di Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



20. Pembangunan fasilitas pendidikan 25 Belinyu Elementary School dan Al Iman Kindergarten, yang berlokasi di Bangka Provinsi Bangka Belitung, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



21. Pembangunan fasilitas pendidikan Muthmainnah Qotrunnada Islamic Boarding School, yang berlokasi di Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



22. Pembangunan fasilitas pendidikan Trensains Muhammadiyah Senior High School, yang berlokasi di Sragen Provinsi Jawa Tengah, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



23. Pembangunan fasilitas pendidikan Kalam Kudus Elementary School and Bahagia Junior High School Pangkal Pinang, yang berlokasi di Pangka Pinang Provinsi Bangka Belitung, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



24. Pembangunan fasilitas pendidikan Strada Van Lith II Elementary School, yang berlokasi di Duren Sawit Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



25. Pembangunan fasilitas pendidikan Izzatunnisa Of Tahfidz Education Center, yang berlokasi di Gunung Putri Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan total biaya Rp 2.037.450.000,- (USD 144.500);



26. Pembangunan fasilitas pendidikan Al Adibah Tula Secondary School, yang berlokasi di Pantar Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



27. Pembangunan fasilitas pendidikan Indonesian Qur’anicprimary School, yang berlokasi di Provinsi Sumatra Selatan, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



28. Pembangunan fasilitas pendidikan Al Islamiyah Islamic Junior High School, yang berlokasi di Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



29. Pembangunan fasilitas pendidikan Dermawan Kindergarten dan Ar-Rahman Qur’an Learning School, yang berlokasi di Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



30. Pembangunan fasilitas pendidikan Ar Rayyan Islamic Boarding School dan Hidayatullah Islamic Boarding School, yang berlokasi di Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dan Depok Provinsi Jawa Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



31. Pembangunan fasilitas pendidikan An Najah Islamic Boarding School Jawa Barat, yang berlokasi di Depok Provinsi Jawa Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



32. Pembangunan fasilitas pendidikan Darut Tahsin Boarding School, yang berlokasi di Serpong Tangerang Provinsi Banten, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



33. Pembangunan fasilitas pendidikan Balai Dakwah Cilacap (BDC) Foundation dan Ar Ruhamaa Islamic Boarding School, yang berlokasi di Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Playen Provinsi Yogyakarta, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



34. Pembangunan fasilitas pendidikan Santo Paulus I Of Elementary School dan Tuna Cendekia Integrated Islamic Of Junior High School Mataram, yang berlokasi di Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung dan Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



35. Pembangunan fasilitas pendidikan Fathul Ulum Islamic Junior High School, yang berlokasi di Bojong Gede Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



36. Pembangunan fasilitas pendidikan Darul Huda Islamic Boarding School, yang berlokasi di Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



37. Pembangunan fasilitas pendidikan Bayt Al Jamil Raya Education Center, yang berlokasi di Ulujami Pesanggarahan Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



38. Pembangunan fasilitas pendidikan Al Amin Islamic Elementary School, yang berlokasi di Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



39. Pembangunan fasilitas pendidikan Al Khawarizmi Mukmin Foundation School, yang berlokasi di Bengkulu Provinsi Bengkulu, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



40. Pembangunan fasilitas pendidikan Darul Ulum Islamic Boarding School, yang berlokasi di Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



41. Pembangunan fasilitas pendidikan Soropeto Inpres Elementary School, yang berlokasi di Langgudu Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



42. Pembangunan fasilitas pendidikan TPA and Paud School Ridho Ilahi, yang berlokasi di Bangka Provinsi Bangka Belitung, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



43. Pembangunan fasilitas pendidikan STQ Al Hakim Boarding School, yang berlokasi di Gunung Sindur Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



44. Pembangunan fasilitas pendidikan Baitul Muttaqin Boarding School, Darul Muttaqin Mosque, Bangunsari 02 Elementary School dan Sunanul Kubro Boarding School, yang berlokasi di Madiun Provinsi Jawa Timur, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



45. Pembangunan fasilitas pendidikan Public Elementary School 04 Tanjung School, yang berlokasi di Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



46. Pembangunan fasilitas pendidikan Islam Sunan Murya Foundation, yang berlokasi di Sragen Provinsi Jawa Tengah, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



47. Pembangunan fasilitas pendidikan Arsyada Orphan and Boarding School, yang berlokasi di Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



48. Pembangunan fasilitas pendidikan Darul Hikmah Islamic Boarding School dan Irhamna Bil Qur’an Tahfidz Education Center, yang berlokasi di Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



49. Pembangunan fasilitas pendidikan Nurul Hikmah Madani Islamic School, Ar Rayyan Kindergarten dan Islam Jaya Education Institution, yang berlokasi di Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



50. Pembangunan fasilitas pendidikan Nurul Quran Foundation (Junior & Senior High School), yang berlokasi di Citayam Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



51. Pembangunan fasilitas pendidikan Istiqomah Linggau Quran Education, yang berlokasi di Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



52. Pembangunan fasilitas pendidikan Aisyiyah Bumirejo Primary School, yang berlokasi di Magelang Provinsi Jawa Tengah, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



53. Pembangunan fasilitas pendidikan Tahfidz As-Salaam School, yang berlokasi di Padang Provinsi Sumatera Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



54. Pembangunan fasilitas pendidikan 02 Karang Raharja Public Elementary School, Nurul Amalia Al Muhajirin Kindergarten dan At Taqwa Mosque, yang berlokasi di Bekasi dan Kuningan Provinsi Jawa Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



55. Pembangunan fasilitas pendidikan Jami al Irfan Mosque dan Nurul Ijtihad Al Ma’arif NU Boarding School, yang berlokasi di Parung Bogor Provinsi Jawa Barat dan Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



56. Pembangunan fasilitas pendidikan Bukhari Usman Vocational Boarding School, yang berlokasi di Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



57. Pembangunan fasilitas pendidikan Ibnu Abbas Islamic Primary School, yang berlokasi di Agam Provinsi Sumatera Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



58. Pembangunan fasilitas pendidikan Al Ukhuwah Islamic Secondary School, yang berlokasi di Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



59. Pembangunan fasilitas pendidikan Orphan Al Rahman NW Medas Boarding School, yang berlokasi di Gunung Sari Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



60. Pembangunan fasilitas pendidikan SD 67 Tua Tunu dan Ponpes Mambaul Ulum Tua Tunu, yang berlokasi di Tua Tunu Raya Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



61. Pembangunan fasilitas pendidikan School Construction Sis Al Jufrie Junior and Senior High School, yang berlokasi di Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



62. Pembangunan fasilitas pendidikan Muhammadiyah 3 Islamic Senior High School, yang berlokasi di Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



63. Pembangunan fasilitas pendidikan Muhammadiyah 7 Islamic Junior High School Bojonegoro, yang berlokasi di Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



64. Pembangunan fasilitas pendidikan Qolbun Salim Islamic Boarding School, yang berlokasi di Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



65. Pembangunan fasilitas pendidikan An-Nahl Elementary School, yang berlokasi di Bintan Provinsi Kepulauan Riau, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



66. Pembangunan fasilitas pendidikan Manafiul Ulum Elementary School dan Al Muyassar Quran Education Center, yang berlokasi di Kaliwungu Kudus Provinsi Jawa Tengah, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



67. Pembangunan fasilitas pendidikan Al-Ittihadiyah Deli Serdang Kindgarten and Islamic Secondary School, yang berlokasi di Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



68. Pembangunan fasilitas pendidikan Samberan Elementary School dan At Taqwa & Miftahul Jannah Quran Education Center, yang berlokasi di Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dengan total biaya Rp2.037.450.000,- (USD 144.500);



Namun dalam implementasinya, tiga pimpinan ACT yaitu Ahyudin, Ibnu Khajar, dan Hariyana Hermain, tidak menggunakan dana Boeing sesuai peruntukannya senilai Rp117.982.530.997.



Jaksa menerangkan total dana yang diterima ACT dari Boeing sebesar Rp 138.546.388.500. Pihak ACT, sambungnya, hanya menggunakan dana Boeing Community Invesment Fund (BCIF) sesuai implementasinya sejumlah Rp20.563.857.503.



"Sedangkan sisa dana BCIF tersebut digunakan oleh terdakwa Ahyudin bersama-sama dengan saksi Ibnu Khajar dan saksi Hariyana binti Hermain tidak sesuai dengan implementasi Boeing dan malah digunakan bukan untuk kepentingan pembangunan fasilitas sosial sebagaimana yang ditentukan dalam protocol BCIF adalah sebesar Rp117.982.530.997," kata JPU.