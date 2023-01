Polisi Berlakukan Sistem One Way di Jalur Puncak Arah Jakarta

ERA.id - Kepolisian Resor (Polres) Bogor menerapkan rekayasa sistem satu arah atau one way menuju ke Jakarta di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sejak pukul 12.00 WIB, Minggu (1/1/2023).



Pantauan di Jalur Puncak Bogor, penutupan jalur kendaraan menuju Puncak dilakukan di Exit Tol Gadog untuk mengalihkan kendaraan dari Jagorawi, dan penutupan di Simpang Gadog untuk mengalihkan kendaraan dari Jalan Raya Ciawi.



Meski sudah diberlakukan one way, kepadatan kendaraan masih terjadi di beberapa titik di Jalur Puncak, seperti di KFC Tugu, Simpang Taman Safari Indonesia (TSI), Pasar Cisarua, dan sekitaran Grand Ussu.



Jalur Puncak sempat dibuka dua arah pada pukul 06.00 WIB hingga 12.00 WIB, setelah dilakukan penutupan total arus kendaraan menuju kawasan Puncak sekitar pukul 23.10 WIB menjelang perayaan Tahun Baru 2023.



Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin, di Pos Pelayanan Terpadu Gadog menyebutkan bahwa ia sudah memprediksi bahwa hari ini merupakan puncak arus balik para wisatawan yang berkunjung ke kawasan Puncak.



"Sudah disiapkan rekayasa, kami sudah memprediksi di pelaksanaan terakhir ada kepadatan menuju Jakarta," kata Iman.



Menurutnya, untuk mengurai kepadatan di Jalur Puncak, Satlantas Polres Bogor menyiapkan opsi untuk menerapkan sistem one way dua kali lebih lama dari biasanya.



"Bahkan bisa dua kali one way ke arah Jakarta tergantung kondisi Puncak," ujarnya pula.



Iman menjelaskan bahwa sebanyak 2.500 personel gabungan dilibatkan untuk pengamanan selama perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.



"Operasi Lilin 2022 dilakukan dalam rangka pengamanan Natal dan tahun baru mulai dari 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023," kata Iman.



Ia menyebutkan, forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) sepakat akan menempatkan 2.500 personel tersebut di 15 posko pengamanan yang lokasinya di pusat-pusat keramaian.



Iman memaparkan, posko utama Operasi Lilin Lodaya yaitu di Mako Polres Bogor, kemudian sisanya yaitu di Simpang Gadog, Ciawi, Megamendung, Cisarua, Rindu Alam, Cijeruk, Babakanmadang, Sukaraja, Cibinong, Citereup, Gunungputri, Cileungsi, Jonggol, Ciampea, Parung serta Parungpanjang.