Antisipasi Pelemparan Batu, Polisi Perketat Pengamanan Bus Timnas Vietnam di Kawasan Stadion GBK Jakarta

ERA.id - Polisi bakal menerapkan pengamanan dan pengawalan ketat bagi tim nasional Vietnam yang akan bertanding melawan Indonesia pada piala AFF 2022 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Jumat (6/1/2023).

Pengawalan ini dilakukan agar aksi pelemparan yang dilakukan suporter Indonesia tidak terulang lagi.

"Kendaraan pemain Vietnam agar tidak terulang kejadian seperti kemarin Thailand yang sempat kacanya dilempar, itu nanti kita akan melakukan pengawalan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, dikutip Jumat (6/1/2023).

Ia menuturkan, pengamanan dan pengawalan ketat ini akan dilakukan mulai dari hotel sampai stadion. Kendaraan taktis (rantis) Brimob, sambungnya, juga akan diturunkan untuk mengamankan bus timnas dan official Vietnam.

Dengan pengamanan ekstra ini, diharapkan suporter Indonesia tak mendekat ke bus timnas dan official Vietnam.

"Kan mereka menginap di hotel, mungkin nanti sejak keberangkatannya dari hotel itu di samping dikawal pakai mobil lalu lintas, pengawalan nanti bus pemain Vietnam dan official-nya itu dikawal pakai kendaraan Brimob," ucap Zulpan.

Lebih lanjut, Zulpan menerangkan, sebanyak 3.624 personel dikerahkan untuk mengamankan pertandingan Indonesia vs Vietnam pada hari ini. Dari jumlah itu, sebanyak 200 personel berpakaian preman akan disiagakan di sekitar stadion GBK untuk mengantisipasi kericuhan yang mungkin terjadi ketika laga berlangsung.

"Setiap sektor itu kan termonitor CCTV. Kita lihat kalau ada penonton yang mabuk, kemudian yang berantem, anggota yang tidak berseragam yang preman itu yang nanti mengamankan agar tidak terjadi keributan," ujarnya.

Sebelumnya, bus timnas Thailand diserang suporter Indonesia sebelum pertandingan Indonesia vs Thailand pada laga Piala AFF 2022 di Stadion GBK pada Kamis (29/12/2022). Kejadian ini viral di media sosial.

Dari narasi dan video yang beredar, suporter Indonesia menghampiri bus Thailand yang sedang melintas dengan pengawalan mobil patwal. Para suporter mengerumuni bus timnas Thailand sambil menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Beberapa dari mereka mengacungkan jari tengah ke bus Thailand ini.

Akun Twitter @TL_Central menyampaikan informasi bila suporter Indonesia menyerang bus Thailand di GBK. Foto kaca bus yang retak diunggah akun Twitter ini.

"Thailand's bus is under attack ahead of the Indonesia game," demikian tulisan postingan akun Twitter @TL_Central, dilihat Kamis (29/12/2022).

Kombes Endra Zulpan sebelumnya membenarkan bus Thailand ini dilempari sesuatu oleh suporter Indonesia hingga menyebabkan kaca kendaraan ini pecah.

"Membenarkan polisi masih menyelidiki kasus ini. (Bus Thailand ini) bukan diserang. Jadi bener adanya pelemparan, itu bus dilempar itu benar. Tapi polisi masih menyelidiki siapa pelakunya," kata Zulpan kepada wartawan, Kamis.