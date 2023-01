Siswi SMA yang Hilang Sejak November 2022 di Jakarta Muncul, Dia Tak Diculik

ERA.id - Siswi SMA bernama Ela Septiana (16) warga Duren Sawit yang hilang usai menonton bioskop sejak 19 November 2022, menyerahkan diri ke orang tua (ibu) dari AS si pengamen laki-laki yang diduga sebagai penculik, Kamis (12/1/2023) siang.



"Dia (Ela Septiana/ ES) mau meluruskan pemberitaan, datang ke rumah orang tuanya si AS yang selama ini dituduh menculik," kata Kapolsek Duren Sawit Kompol Martson Marbun, Kamis.



Marbun menambahkan selanjutnya orang tua AS melapor ke jajaran Polsek Duren Sawit, hingga akhirnya korban dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh jajaran Unit Reserse Kriminal (Reskrim).



Marbun mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa Ela tinggal di indekos kawasan Jakarta Barat ketika hampir dua bulan dikabarkan menghilang.



"Kalau kita lihat dari pengakuan si Ela, hanya nongkrong di tempat kos. Enggak ada pekerjaan, nongkrong aja. Saat ini kita periksa dulu. orang tuanya kita panggil, kita serahkan ke orang tua," ujar Marbun.



Lebih lanjut, Marbun mengatakan untuk sementara pihaknya belum dapat memastikan apakah Ela hilang karena diculik AS, sebagaimana dugaan ayah karena pemeriksaan masih berlanjut.



"Kita enggak tahu dia bersama si A atau bukan kita enggak tahu. Cuma bahasanya si Ella ini, dia pergi atas kemauan sendiri untuk menenangkan diri. A belum diamankan, baru ES dan ibunya A," tutur Marbun.



Sebelumnya, Ela dikabarkan hilang usai pamit menonton bioskop pada 19 November 2022 bersama teman-temannya. Ela diketahui memiliki ciri fisik tinggi sekitar 145 sentimeter, kulit putih, dan rambut lurus sebahu.