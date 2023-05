Polisi Siap Amankan Konser Coldplay di GBK 15 November

ERA.id - Konser band asal Inggris, Coldplay akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 15 November 2023. Tentunya, jajaran Polda Metro Jaya menyatakan siap mengamankan konser tersebut.

​​​​​​​"Kegiatan-kegiatan masyarakat semuanya memiliki standar keamanan yang tentunya dikoordinasikan Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat diwawancarai di Balai Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (11/5/2023).

Trunoyudo menjelaskan, koordinasi Polda Metro Jaya dilakukan melalui Direktorat Intelijen Keamanan (Intelkam).

"Tentunya dalam proses, mekanismenya semua sudah diatur ya. Tentu tidak ada hal yang khusus untuk itu," katanya.

Mekanisme pengamanannya nanti disampaikan dengan mengacu kepada kegiatan sebelumnya. Trunoyudo juga menjelaskan, kegiatan seperti konser tersebut bukan suatu masalah meskipun waktu konsernya mendekati Pemilu 2024.

"Kegiatan-kegiatan masyarakat itu tidak terhenti dengan (adanya) kegiatan menjelang Pemilu. Jadi jangan melihat sesuatu itu menjadi hal yang khusus tetapi kegiatan masyarakat kan harus berjalan juga," katanya.

Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya menjelaskan perihal perizinan pelaksanaan konser Coldplay di GBK masih dalam proses kendati belum ada pengajuan resmi.

“Itu pelaksanaan baru bulan November. Jadi dari pihak panitia secara resmi belum mengajukan izin karena masih lama. Masih enam bulan," ujar Direktur Intelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Meski masih lama, kata dia, namun pihak penyelenggara sudah berkoordinasi dan menyampaikan rencana itu.

Promotor Third Eye Management dan PK Entertainment mengonfirmasi bahwa konser Coldplay bertajuk "Coldplay Music of The Spheres World Tour" akan digelar di GBK, Jakarta, pada 15 November 2023

Hal itu diumumkan pihak promotor melalui akun Instagram resminya pada Selasa (9/5).

Di samping poster resmi, promotor juga membagikan video para personel Coldplay yang mengajak penggemar untuk hadir di konser pertamanya di Jakarta.

"Halo, apa kabar yang di Indonesia? Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan konser pertama kami di negara indahmu," kata Chris Martin, salah satu personel Coldplay.

"Kami akan ada di Indonesia, di Jakarta pada 15 November. Dan kami berharap untuk bertemu dengan kalian di sana. Terima kasih," katanya. (Ant)