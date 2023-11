3.906 Personel Gabungan Amankan Konser Coldplay di Stadion GBK Jakarta Malam Ini

ERA.id - Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 3.906 personel untuk mengamankan konser band asal Inggris Coldplay yang akan diselenggarakan pada hari ini pukul 21.00 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

"Kami siapkan pengamanan melibatkan berbagai unsur," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/11/2023).

Trunoyudo merinci pengamanan gabungan itu terdiri atas 2.626 personel dari Polda Metro Jaya, 299 personel dari Polres, dan 981 personel BKO dari TNI AD hingga Pemda DKI.

Mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur tersebut juga mengimbau semua pihak ikut menjaga ketertiban dan keamanan selama konser berlangsung.

Selain itu, dia juga berharap kepada penonton menggunakan transportasi umum untuk menghindari kemacetan.

"Kepada seluruh penonton konser di GBK agar memanfaatkan fasilitas transportasi publik, Gelora Bung Karno (GBK) tidak menyiapkan kantong parkir," katanya.

Promotor Third Eye Management dan PK Entertainment mengonfirmasi bahwa konser Coldplay bertajuk "Coldplay Music of The Spheres World Tour" akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2023.

Hal itu diumumkan pihak promotor melalui akun Instagram resminya pada Selasa. Di samping poster resmi, promotor juga membagikan video teaser, menampilkan para personel Coldplay yang mengajak penggemar untuk hadir di konser pertamanya di Jakarta.

"Halo, apa kabar yang di Indonesia? Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan konser pertama kami di negara indah mu. Kami akan ada di Indonesia, di Jakarta pada 15 November. Dan kami berharap untuk bertemu dengan kalian di sana. Terima kasih," kata Chris Martin. (Ant)