Polda Metro Mutasi Wakapolres hingga Kasatlantas, Berikut Daftar Lengkapnya

ERA.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto melakukan mutasi sejumlah jabatan sebanyak 412 anggota mulai dari Wakapolres, Kapolsek, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatresmrim), Kasatlantas hingga Kasatres Narkoba di wilayah Polda Metro Jaya.

Mutasi jabatan tertuang dalam tiga surat telegram dengan ST/327/VIII/KEP./2023, ST/328/VIII/KEP./2023, dan ST/329/VIII/KEP./2023 tertanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani Kepala Biro SDM Polda Metro Jaya Kombes Pol Langgeng Purnomo.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa mutasi ataupun rotasi jabatan merupakan hal yang biasa.

"Benar info dari SDM, mutasi hal yang biasa dalam organisasi sebagai tour of area and tour of duty dan penyegaran serta promosi," katanya dalam keterangab tertulis, dikutip Antara.

Dalam surat telegram tersebut tercatat ada dua Wakapolres yang dimutasi yaitu Wakapolres Tangerang Selatan Kompol Yudi Permadi dimutasi sebagai PS Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur. Posisinya digantikan oleh Kompol Rizkyadi Saputro.

Kemudian Wakapolres Kepulauan Seribu Kompol Jajang Sukendar diangkat sebagai Kabag Ops Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Posisinya digantikan Kompol Zaroki Saputra.

Selanjutnya untuk Kapolsek baru di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan yakni Kapolsek Jagakarsa akan dijabat oleh AKP Iwan Gunawan, Kapolsek Tebet dijabat oleh Kompol Jamalinus LP Nababan, Kapolsek Pasar Minggu dijabat oleh Kompol David Pratama Purba, Kapolsek Pancoran dijabat oleh Kompol Sujarwo, Kapolsek Mampang dijabat oleh Kompol David Yunior Kanitero.

Untuk wilayah Polres Metro Jakarta Timur, yaitu Kapolsek Jatinegara akan dijabat oleh Kompol Chtya Intania Kusnita, Kapolsek Kramat Jati dijabat oleh Kompol Rusit Malaka, Kapolsek Pasar Rebo dijabat oleh Kompol Haris Akhmat, Kapolsek Ciracas dijabat oleh Kompol Agung Ardiansyah, Kapolsek Cakung dijabat oleh Kompol Panji Api Candra.

Untuk wilayah Polres Metro Jakarta Barat, Kapolsek Kebon Jeruk dijabat oleh Kompol Sutrisno, Kapolsek Palmerah dijabat oleh Kompol Slamet R, Kapolsek Kalideres dijabat oleh Kompol Abdul Jana, Kapolsek Kembangan dijabat oleh Kompol Billy Gustiano, dan Kapolsek Cengkareng dijabat oleh Kompol Sutrisno.

Selanjutnya wilayah Polres Metro Jakarta Pusat, Kapolsek Senen dijabat oleh AKP Bambang Santoso, Kapolsek Kemayoran dijabat oleh Kompol Rustian Effendi, Kapolsek Johar Baru dijabat oleh Kompol Ubaidillah, Kapolsek Cempaka Putih dijabat oleh Kompol Dimas Aditya, Kapolsek Metro Menteng dijabat oleh Kompol Irwandhy Idrus.

Kemudian di Polres Metro Jakarta Utara, Kapolsek Koja akan dijabat oleh Kompol M Syahroni, Kapolsek Cilincing dijabat oleh Kompol Fernando Saharta Saragi.

Untuk wilayah Polres Metro Kota Depok, Kapolsek Kelapa Dua akan dijabat oleh Kompol Victor Berliyantho dan Kapolsek Bojongsari Depok dijabat oleh Kompol Yefta Ruben. Sedangkan wilayah Polres Metro Bekasi Kota yaitu Kapolsek Bekasi Utara akan dijabat oleh Kompol Yuliati.

Wilayah Polres Metro Bekasi Kabupaten yaitu, Kapolsek Babelan akan dijabat oleh Kompol Maulana Mukarom, Kapolsek Sukmajaya dijabat oleh Kompol Margiyono, Kapolsek Cikarang Pusat akan dijabat oleh AKP Untung Riswaji, Kapolsek Sukatani Bekasi dijabat oleh AKP Eva Sudiyono, Kapolsek Cikarang Barat dijabat oleh AKP Rusnawati, dan Kapolsek Cikarang Selatan dijabat oleh Kompol Rudy Wiransyah.

Untuk wilayah Polres Metro Kota Tangerang, Kapolsek Teluk Naga akan dijabat oleh Kompol Anggie Agus, Kapolsek Curug dijabat oleh Kompol Sugeng Ade Wijaya, Kapolsek Cipondoh dijabat oleh Kompol Evarmon Lubis, Kapolsek Neglasari dijabat oleh AKP Dikie Wahyudi dan Kapolsek Pagedangan dijabat oleh AKP Daniel Dirgala.

Kemudian wilayah Polres Metro Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kapolsek Pamulang akan dijabat oleh Kompol Ghulam Nabhi, Kapolsek Pondok Aren dijabat oleh Kompol Bambang Askar, Kapolsek Cisauk dijabat oleh AKP Dhady Arsya.

Selanjutnya ada empat Kasat Reskrim di wilayah Polres yaitu Polres Metro Tangsel akan dijabat oleh AKP Avino Cahyadi, Polres Metro Jaksel dijabat oleh AKBP Bintoro, Polres Metro Jaktim dijabat oleh Kompol Gunarto, dan Polres Metro Jakpus dijabat oleh Kompol Chandra Mata Rohansyah.

Kemudian ada empat Kasat Reserse Narkoba di wilayah Polres yaitu Polres Metro Bekasi Kota dijabat oleh AKBP Farlin Lumban Toruan, Polres Metro Tangsel dijabat oleh AKP Yoga Wahyu Permadi, Polres Metro Jaksel dijabat oleh AKBP Tyas Puji Rahadi, Polres Metro Jakbar dijabat oleh AKBP Indrawienny Panjiyoga.

Selanjutnya ada lima Kasat Lantas baru yang akan mengisi di wilayah Polres yaitu Polres Metro Jakbar diisi oleh Kompol Mokhamad Sigit Purwanto, Kasat Lantas Polres Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) dijabat oleh Kompol Bernard Bachtera, Polres Tangsel dijabat oleh AKP Tuan Irsyady, Polres Pelabuhan Tanjung Priok diisi AKP Martha Catur, Polres Metro Jakpus dijabat oleh Kompol Gomos Simamora.