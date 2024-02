Polisi Sebut Izin Acara 'Metamorfoshow' yang Diduga Digelar HTI di TMII untuk Perayaan Isra Miraj

ERA.id - Polisi menyebut izin keramaian pelaksanaan acara "Metamorfoshow: It's Time to be One Ummah" yang diduga digelar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur (Jaktim) untuk perayaan Isra Miraj.

"Surat pemberitahuan untuk perayaan Isra Miraj," kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly saat dihubungi, Jumat (23/2/2024).

Nicolas menambahkan penyelenggara acara tidak mengatasnamakan HTI dalam pengajuan izin acara. Panitia juga tidak menggunakan atribut atau simbol HTI ketika acara Metamorfoshow berlangsung.

"Mereka tidak menggunakan nama HTI ataupun simbol HTI. Pihak TMII meminta izin ke Polsek Cipayung dengan nama kegiatan perayaan Isra Miraj," jelasnya.

Meski begitu, polisi akan berkoordinasi dengan TMII untuk menelusuri kegiatan tersebut. Sebab, HTI sudah menjadi organisasi yang dilarang di Indonesia. Penyelenggara acara bakal dipanggil untuk diklarifikasi.

Sebelumnya, viral di media sosial sekelompok orang diduga dari HTI menggelar acara di TMII, Jaktim. Akun X @chanzyeolk mengunggah acara "Metamorfoshow: It's Time to be One Ummah" pada Sabtu (17/2) silam.

Tampak sejumlah orang hadir dalam acara tersebut dan mereka melihat tayangan-tayangan yang ditampilkan penyelenggara acara. Diungkapkan para pemandu acara dan tokoh yang hadir, di antaranya adalah mantan jubir HTI, Ismail Yusanto.

"Kegiatan ini di hadiri langsung sama Ismail Yusanto, jubir eks HTI, ada juga Aab El Karami Konten Kreator HTI, M Ihsan Akbar (Influencer Gen Z HTI), terus ada Akhmad Adiasta (Narrator, Producer Dokusinema Sejarah Islam "Jejak Khilafah di Nusantara") dan si aktivis-aktivis HTI lainnya," demikian keterangan akun X @chanzyeolk, dilihat hari ini.