Viral Mobil Selebgram Zoe Levana Terjebak di Jalur TransJakarta, Minta Solusi Berujung Dicaci

ERA.id - Mobil yang dikemudikan selebgram Zoe Levana, terjebak dalam jalur bus TransJakarta. Mobilnya nyangkut dan kesulitan maju atau mundur, sebab beberapa bus TransJakarta sedang menunggu penumpang di halte.

Insiden itu diketahui dari unggahan Zoe pada akun TikTok pribadinya, @zoecerewet. Zoe meminta simpati. Bukannya diberi solusi, Zoe dihujat netizen. Bagaimana tidak, jalur yang dipakainya memang bukan disiapkan untuk kendaraan pribadi. Jalur itu khusus dilalui TransJakarta.

Bila mobil pribadi nekat masuk ke jalur tersebut, maka sanksi tilang menantinya sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 2 ayat 7. Disebut kalau kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang memasuki jalur TransJakarta.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat (1) disebutkan, setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan dalam rambu lalu lintas atau marka jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Zoe bilang, dia bisa terjebak selama 4 jam karena menunggu seluruh bus tersebut berjalan. Hingga kini belum diketahui kapan Zoe terjebak di jalur TransJakarta itu.

"Guys aku nyangkut! Oke kita coba turun bentar ya biar tahu maksudku apa. Ini ya lihat ya, lihat ya. Kita gak sengaja masuk jalur busway karena kesalahannya Ferdi. Di depan ada bus dan dia gak jalan dari tadi, di belakang juga ada bus. Jadi kita stuck dan kita di sini ada ini (pembatas jalan) jadi kita gak bisa jalan guys," ujar Zoe dalam unggahan video.

"Dan kalian tahu gak ini tuh (bus) sampe depan ada banyak banget, gak mungkin bisa jalan ini, panas juga ini. Ini kan gede, dan mobil ku kecil, dan di situ bus lagi sampe belakang. Help me yu guys, like solusinya gimana. Please komen di bawah, saya panik ini empat jam katanya ini sampe jam 4," katanya.

Apa respons netizen? Mereka meminta Zoe untuk mengakui kesalahannya karena tidak mungkin memasuki jalur TransJakarta tanpa kesengajaan.

"Solusinya jangan masuk jalur busway ***," kata @lilgar***.

"GAK MGKN GA SENGAJA LAH. KAN PASTI UDH TAU MANA JALAN RAYA DAN MANA JALUR BUSWAY," tulis @sasaa***.

"Bisa kena tilang gak sih?????" kata @Owner***.