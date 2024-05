Viral Gus Zizan Diduga Selingkuh dan Berciuman di Klub Malam dengan Selebgram Zoe Levana

ERA.id - Viral video dugem dan dugaan kasus perselingkuhan Gus Zizan, konten kreator dan Tiktoker di media sosial. Gus Zizam diduga berselingkuh dengan selebgram bernama Zoe Levana. Padahal, Zizan sudah memiliki kekasih bernama Luna dan merupakan cucu dari Tuan Guru Haji Mustafa Umar Abdul Aziz, pimpinan Pondok Pesantren Al Aziziyah.

Persoalan tersebut terungkap dari cuitan akun X @jadoreeforeverr yang mengaku sebagai sahabat dari pacar Gus Zizan. Lewat utas yang dibagikan akun X @namtanshines, sejumlah tangkapan layar diunggah cuitan sahabat dari pacar Gus Zizan.

Sahabat Luna merasa Luna akan diperlakukan dengan baik karena berpacaran dengan Zizan yang memiliki latar belakang keluarga Islam. Tapi, ternyata itu tak menjadi jaminan.

"Sahabat mana yang gak sakit hati sahabatnya digiin sm cowo?" cuit akun X @jadoreeforeverr.

Ia menceritakan Luna meyakinkan Zizan untuk berkuliah untuk masa depannya. Zizan pun mengikuti keinginan Luna. Tapi ternyata Zizan malah keluar setelah berkuliah hanya satu semester.

Kemudian, akun tersebut juga mengunggah tudingan Zizan telah berselingkuh dan berciuman dengan selingkuhannya di klub malam, Phantom. Padahal, Zizan masih berpacaran dengan sahabatnya.

"Gongg, gue muak banget how she has always been patient and let Allah do his karma but not on my hands, you make her life like shit? i'll guve you the taste of hell," cuitnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan ada orang yang meminta untuk menghapus cuitannya soal Zizan. Sahabat Luna pun meminta setidaknya Zizan perlu minta maaf dulu kepada Luna.

Ia pun menilai semua yang ada di media sosial palsu. Karena itu, jangan pernah percaya dengan sebutan Gus.