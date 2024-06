Viral! Sekuriti Pukuli Anjing di Pinggir Jalan, Manajeman Plaza Indonesia Bilang Begini

ERA.id - Manajemen Mal Plaza Indonesia menanggapi video viral yang menampilkan pemukulan terhadap seekor anjing guard. Manajemen mengatakan sedang melakukan investigasi terkait hal tersebut.

Dalam pernyataan resminya, manajemen Plaza Indonesia menyesali aksi pemukulan yang dilakukan oleh sekuriti pihak mal. Manajemen juga meminta maaf atas kejadian viral yang beredar di media sosial.

"Kepada Pelanggan yang Kami Hormati, Kami menyadari adanya video yang terjadi di Plaza Indonesia yang telah beredar. Kami sangat menyesali kejadian ini dan memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang terjadi," demikian pernyataan management Plaza Indonesia.

Lalu, pihak management juga menyatakan saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait masalah tersebut. Pihaknya juga akan mengambil tindakan tegas kepada sekuriti yang terlibat pemukulan tersebut.

"Saat ini, kami sedang menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Dan kami akan mengambil tindakan disiplin yang sesuai terhadap mereka yang terlibat," tegasnya.

Lebih lanjut, management Plaza Indonesia juga akan memberikan informasi lebih lanjut terkait situasi tersebut.

"Kami akan memberikan info lebih lanjut seiring dari perkembangan situasi. Terimakasih atas pengertiannya," pungkasnya.

Sebelumnya, akun X @moonchildfams membagikan rekaman seorang sekuriti di Plaza Indonesia sedang membawa anjing penjaga dengan tali tuntun di area mal. Sekuriti itu lalu memukul anjing berwarna cokelat itu di pinggir jalan.

"Di publik umum aja berani loh dia gebukin anjing ??? Gimana saat mereka hanya berdua ??? Mental si anjing udah kayak gimana sekarang ?? Ekor sampe melingker turun gitu??? Itu anjingnya udah ketakutan!!" demikian narasi akun X @moonchildfams dilihat Kamis (6/6/2024).

Bukan hanya itu saja, Robby Purba pun turut membagikan video rekaman tersebut ke akun Instagram-nya. Robby Purba mengatakan dirinya sakit hati melihat video tersebut.

"Sumpah, aku sakit hati banget ngeliat ini. Tolong management @plazaindonesia ditelusuri. TERIMA KASIH. Saya gak akan take down video ini sampai ada penjelasan dan kelanjutan action secara terbuka kepada masyarakat yang diambil, following this disturbing scene," tulis Robby Purba.

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menyebut polisi akan mendalami peristiwa ini.

"Ini tentunya kami akan lakukan pendalaman pengecekan apakah ini berdampak pada kerugian suatu pihak atau orang lain atau berdampak pada edukasi penyebaran kebencian, berita bohong atau tindak pidana," kata Ade kepada wartawan, Kamis (6/6/2024).