Tarif Integrasi JakLingko Rp10 Ribu Selama Tiga Jam

ERA.id - Tarif integrasi pada aplikasi JakLingko untuk transportasi publik di Jakarta berlaku dalam tiga jam dan apabila melewati waktu maka tarif kembali normal.

"Kami terapkan maksimum tarif ketika menggunakan moda multi transportasinya maksimal Rp10 ribu dalam kurun waktu perjalanan tiga jam," kata Direktur PT JakLingko Indonesia Ivan R. Tigana dalam acara daring bertema “Tarif Integrasi pada Aplikasi JakLingko” yang diadakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Ivan memberikan contoh perjalanan seseorang dari kawasan Kelapa Gading (Jakarta Utara) menuju Cipete (Jakarta Selatan) menggunakan tiga moda transportasi publik berbeda, yakni LRT, TransJakarta dan MRT.

Orang ini terlebih dulu naik LRT untuk sampai di Stasiun Velodrome dengan tarif Rp5.000, lalu naik TransJakarta sampai Halte Dukuh Atas dengan tarif Rp3.500. Dilanjutkan moda MRT ke Stasiun Cipete dengan tarif Rp10 ribu sehingga biaya yang harus dikeluarkan, yakni Rp18.500.

Lalu, orang ini membandingkan biaya bila memanfaatkan tarif integrasi pada aplikasi JakLingko. Di aplikasi, orang tersebut bisa memilih perjalanan yang ekonomis atau cepat.

Lalu, orang tersebut memilih perjalanan yang ekonomis dengan estimasi perjalanan selama 98 menit dan aplikasi menunjukkan tarif yang diperlukan, yakni Rp8.000.

"Logikanya kalau pakai dua moda harusnya lebih mahal. Tapi karena kami punya program tarif terintegrasi 'bundling', malah jadi dapat diskon," kata Ivan.

Dia mencontohkan saat seseorang ingin menuju kawasan Blok M, biasanya membutuhkan biaya Rp8.500 atau Rp10 ribu. Namun dengan tarif integrasi maka biayanya menjadi Rp4.500.

"Ini kalau pakai aplikasi dan sudah mengaktifkan tarif terintegrasi," kata dia.

Menurut dia, tarif terintegrasi merupakan cara untuk mengubah kebiasaan orang dalam menggunakan transportasi publik dengan insentif.

Guna menikmati tarif ini, seseorang perlu mengunduh aplikasi JakLingko dan mengikuti instruksi yang diberikan seperti membuat profil hingga menunggu verifikasi.

"Kemudian nanti bisa langsung aktif program-program seperti tarif terintegrasi, personifikasi, lalu nanti 'pay as you go'," kata Ivan. (Ant)