Suami Bunuh Istri di Bekasi, Mayat Dimasukkan Septic Tank, Habis Itu Didoakan

ERA.id - Polisi menemukan kerangka manusia, AM, yang merupakan istri dari S, pelaku pembunuhan pegawai koperasi, SP, di kawasan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Kuli bangunan ini membunuh istrinya sendiri karena curiga korban telah selingkuh.

"Menurut keterangan pelaku (pembunuhan ini) karena jengkel melihat korban ini selingkuh," kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

Mustofa menegaskan penyidik tak percaya begitu saja dengan keterangan pelaku dan kasus ini masih dalam pendalaman. Polisi akan memeriksa keluarga AM. Unsur ada perencanaan pembunuhan atau tidak akan didalami kepolisian.

AM diketahui merupakan istri kedua pelaku. Dia dibunuh pada awal November 2022 silam. Setelah itu, S mengubur jasad istrinya sendiri bersama pakaian yang dikenakannya di septic tank rumahnya yang berada di halaman belakang.

"Sebenernya masih kita dalami motif yang lain yang berkaitan dengan kekayaan atau apa sementara masih kita dalami motifnya," jelasnya.

Mustofa menjelaskan tidak ada warga sekitar yang melihat S ketika membawa AM ke rumahnya. Kepada keluarga AM, kuli bangunan ini mengaku istrinya hilang.

"Makanya pada saat tersangka ditanya keluarga korban dia bilangnya tidak pernah bertemu dengan almarhum. Memang pengakuan tersangka, setiap pulang kesini kan dia setiap dua minggu sekali pulang ke sini, tiap pulang dia berdoa di atas septic tank," ungkapnya.

Pada pembunuhan kedua, S sebenarnya ingin mengubur jasad pegawai koperasi ini di septic tank juga. Namun, aksinya itu gagal karena setelah membunuh SP, ada saudaranya yang mencari.

Jasad SP disimpan dulu di lemari. Namun, kejahatannya ini akhirnya diketahui. Motif pembunuhan terhadap SP ini diduga karena pelaku kesal ditagih utang.

"Pengakuan tersangka (utangnya) Rp2,7 juta. Tapi dia harus mengembalikan sebanyak Rp4 juta. Itu dicicil Rp115 ribu selama 10 bulan," jelasnya.

Sebelumnya, polisi melakukan olah TKP di rumah pelaku yang membunuh pegawai koperasi di kawasan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Rabu hari ini. Dari olah TKP ini, penyidik malah menemukan kerangka manusia.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar menjelaskan kerangka manusia itu ditemukan di dalam septic tank di halaman belakang rumah S. Pelaku mengakui jika kerangka itu adalah istrinya yang berinisial AM.

"Jadi dari hasil instruksi kita, mendalami keterangan tersangka S ini, ternyata dia di tahun 2022 juga melakukan pembunuhan, terhadap saudari AM. Pengakuan dari tersangka, AM ini adalah istrinya," kata Onkoseno kepada wartawan hari ini.

Hasil penelusuran sementara, warga sekitar dan tetangga pelaku tak ada yang mengetahui keberadaan AM. Sebab, AM merupakan istri kedua S setelah sebelumnya cerai. S mengungkapkan jika dirinya membunuh AM dengan mencekiknya.