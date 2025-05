BNS Hype-Ebisu Thematic Cafe Buat Kolaborasi Mewah di Jembatan Kota Intan Phase 2 PIK

ERA.id - BNS Hype, merupakan destinasi utama bagi para kolektor art toys dan pop culture enthusiast, dengan bangga mengumumkan pembukaan cabang ke-7 (tujuh) di Jembatan Kota Intan, Batavia Cove PIK 2.

Lokasi baru ini menawarkan pengalaman belanja yang unik dengan suasana tepi laut yang memikat. Salah satu daya tarik utamanya adalah pertunjukan air mancur menari yang spektakuler di Jembatan Kota Intan.

Pertunjukan ini berlangsung selama 15 menit, menampilkan perpaduan air, cahaya, dan musik yang harmonis. Diselenggarakan setiap akhir pekan pada pukul 18:45, 21:00, dan 23:00, pertunjukan ini menjadi hiburan gratis yang dapat dinikmati oleh pengunjung Batavia PIK 1 dan PIK 2.

“Agung Sedayu Group menciptakan konsep Jembatan Kota Intan di Batavia Cove sebagai penghubung antara Batavia Cove 1 dan 2, dengan tujuan menjadi pusat destinasi wisata mancanegara. Kami menghadirkan air mancur spektakuler sebagai ikon dan hiburan gratis yang dapat dinikmati oleh semua pengunjung di malam hari,” ujar Direksi Amantara by ASG, Anwar Arifin Salim.

Dengan kombinasi pertunjukan spektakuler, suasana tepi laut yang menawan, atraksi budaya, dan fasilitas lengkap, Batavia Cove PIK 2 telah menjelma menjadi destinasi wisata baru yang wajib dikunjungi di Jakarta.

“Berbeda dengan konsep toko sebelumnya, ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk BNS Hype dalam menciptakan toko yang unik, dengan memberikan pengalaman yang lebih imersif serta menghadirkan kafe di dalamnya berkolaborasi bersama Ebisu Cafe, adapun target segmentasi kami yaitu Kidults (Kids & Adults) mulai dari anak usia 5 tahun hingga tanpa batas usia, semua bisa membeli produk yang ada di BNS Hype. Dan yang sangat menjadi pusat perhatian karena toko BNS Hype berada persis di samping pemandangan Air Mancur Jembatan Kota Intan yang dapat dinikmati langsung bagi para konsumen yang datang,” ujar CEO BNS Hype, Christine.

Acara Grand Opening yang diselenggarakan pada Sabtu, 17 Mei 2025, sekaligus acara peresmian toko BNS Hype Batavia Cove PIK 2, ditandai dengan pemotongan pita bersama jajaran Direksi dari Agung Sedayu Group, BNS Hype, dan Ebisu, serta perwakilan 2 influencer.

“Pada acara ini kami juga turut mengundang ratusan Influencers, KOL, dan artis ternama. Deretan nama besar yang turut memeriahkan acara ini antara lain Rangga Moela, The Sacred Riana, Ardina Rasti, Mamang Osa, serta YouTuber kenamaan seperti MiawAug dan Medy Renaldy. Kehadiran mereka diharapkan dapat berbagi antusiasme dan pengalaman unik di toko terbaru BNS Hype, karena kami merupakan platform content full of collaborations dengan IP Global terlengkap se-Indonesia,” terang Direktur Marketing BNS Hype, Angel Meizhen.

Pada kesempatan spesial ini, BNS Hype juga meluncurkan seri-seri terbaru yang hanya bisa ditemukan di BNS Hype Jembatan Kota Intan Phase 2 PIK. Para kolektor wajib mengincar Upsetduck Crazy Circus dan Wasa Punk, serta koleksi hippers terbaru, Moetch Bana Bana Hippers. Peluncuran seri-seri ini menjadi daya tarik utama yang tidak boleh dilewatkan oleh penggemar art toys dan designer toys.

“Dengan hadirnya BNS Hype di Batavia Cove 2 ini sangat membantu untuk memajukan tourism di Batavia Cove PIK 2. Pada acara Grand Opening BNS Hype ini kami juga mendukung fasilitas untuk exposure BNS Hype, mulai dari media promosi yang berlokasi di eskalator lobby Batavia Cove 2, umbul-umbul di sepanjang Jembatan Intan, serta video trone di panggung activity Batavia Cove,” tutur Direksi Amantara by ASG, Anwar Arifin Salim.

"Pembukaan cabang ke-7 BNS Hype di Jembatan Kota Intan Phase 2 PIK ini bukan sekadar ekspansi, melainkan sebuah pengalaman yang lebih dari sekadar berbelanja, BNS dan Ebisu bersama2 sedang membuat ekosistem dengan konsep kedepannya akan banyak berkolaborasi bersama IP termuka seperti tema Godzilla, Demon Slayer, collectible toys for kiddult with new ambience. Kami berharap toko BNS Hype Batavia Cove PIK 2 ini bisa menciptakan ruang para kolektor dan penggemar IP, serta tempat ini bisa menjadi wadah para komunitas anak muda berkumpul untuk unboxing blind box sambil menikmati makanan & minuman dari Ebisu Cafe, dengan pemandangan air mancur," tambah CEO BNS Hype, Christine.

Sementara beberapa artis turut memuji. Seperti Rangga Moela dan Arie Andika.

“Tokonya keren banget, posisinya pas diujung jembatan, ini sih bisa banget bawa keluarga besar sekalian liburan. Semua pasti happy. Mainan art toys yang super lengkap, makanan di Cafe Ebisu ini juga enak, congrats untuk BNS Hype dan Ebisu," kata Arie Andika selaku suami Ardina Rasti.

“Aku semakin amaze dengan toko BNS Hype yang sekarang, ini bikin kita pecinta art toys makin gak mau pulang kalau di toko, dengan koleksi yang super lengkap, apalagi BNS Hype selalu no.1 rilis koleksi-koleksi terbaru di Indonesia yang belum tentu toko ritel lainnya punya. Sukses selalu untuk BNS Hype,” tandas Rangga Moela selaku kolektor art toys.