Irjen Karyoto Bantah Ngamuk ke Kapolri karena Tak Jadi Kabareskrim: Saya Sangat Hormat ke Beliau

ERA.id - Irjen Karyoto membantah isu yang menyebut dirinya ngamuk ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas mutasi jabatan perwira tinggi Polri. Karyoto menyebut ia berhubungan baik dengan Listyo Sigit.

"Beliau sangat sayang ke saya, dan saya sangat hormat ke beliau. Kalau ada apa-apa saya pasti ngomong ke beliau. Yang memuat berita itu adalah akun anonim, berarti dia tidak tanggung jawab," kata Karyoto kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).

Sebelumnya beredar gambar postingan akun TikTok @legsob208 yang menyebut Karyoto tak terima karena ditunjuk sebagai Kabaharkam menggantikan Komjen Fadil Imran. Karyoto disebut mengamuk ke Listyo.

"Kecewa tidak jadi Kabareskrim seperti yang dijanjikan, malah ngamuk-ngamuk di kantor Kapolri apakah ini yang katanya Ksatria Bhayangkara," demikian isi postingan akun TikTok tersebut.

Mantan Deputi Penindakan KPK ini kemudian mengatakan sangat berterima kasih ke Listyo karena dipercaya menjabat sebagai Kabaharkam Polri.

"Jadi sangat hoaks dan tidak benar isi ceritanya. Itu akun yang sama, itu akun anonim dan akun yang memang sengaja dihembuskan untuk membuat berita berita seperti itu," tutur Karyoto.