Ini Alasan DKI Jakarta Hanya Terima 1.000 Petugas Damkar

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkap alasan hanya menyediakan kuota 1.000 untuk rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar).

"Ya, kebutuhannya sekarang ini kan apapun kita juga melihat kemampuan APBD. Untuk bisa seribu saja itu sudah luar biasa, karena kita di tahun ini selain seribu seratus untuk PPSU, yang seribu untuk damkar," kata Pram, dikutip Antara, Jumat (8/8/2025).

Pram menjelaskan, nantinya mereka yang diterima dalam rekrutmen petugas damkar akan menjadi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) atau tenaga kerja non-Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka lowongan untuk 1.000 anggota damkar. Penerimaan anggota damkar baru ini dilakukan karena jumlahnya sangat kurang di Jakarta.

Dari total 267 kelurahan di Jakarta, saat ini hanya terdapat 170 pos pemadam kebakaran.

Sementara untuk personel, saat ini Jakarta memiliki sekitar 4.000 personel, padahal kebutuhan idealnya mencapai 10.000 hingga 11.000 orang.

Dalam rekrutmen ini, Pram mengatakan akan memprioritaskan masyarakat yang memiliki KTP Jakarta. Kendati demikian, hal ini bukan berarti para warga luar Jakarta tidak bisa ikut mendaftar.

Pram mengatakan, Jakarta merupakan kota yang terbuka bagi siapa saja sehingga masyarakat luar Jakarta juga boleh ikut mendaftarkan diri.