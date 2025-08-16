Polisi Asal Tembak di Depok, Terduga Pelaku Tawuran Tumbang Kena Peluru di Punggungnya

ERA.id - Anggota Tim Perintis Presisi Polres Metro Depok menembak dua terduga pelaku tawuran di kawasan Sukmajaya, Kota Depok, Sabtu (9/8).

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi menjelaskan peristiwa bermula ketika Tim Perintis Presisi Polres Metro Depok mendapatkan laporan dari warga tentang maraknya aksi kejahatan jalanan.

Tim kemudian menuju ke sana dan di Jalan Sentosa, Sukmajaya, tim menemukan kurang lebih 15 remaja yang sedang melaju konvoi untuk tawuran.

Mereka kabur setelah melihat polisi. Petugas meminta mereka semua untuk berhenti namun tak diindahkan para pelaku tawuran ini.

Polisi kemudian menembakkan tembakan peringatan, namun mereka tetap memacu cepat kendaraannya. Akhirnya, polisi itu menembak terduga pelaku.

"(Ada) dua (yang ditembak) betul, betul (kedua korban kena tembak) di punggung," kata Made kepada wartawan, Sabtu (16/8/2025).

Made belum menyampaikan identitas kedua korban maupun polisi yang melakukan penembakan itu. Dia hanya menambahkan kedua korban telah dibawa ke rumah sakit untuk diberi pengobatan.

Untuk polisi yang menembak langsung dibawa ke Bidpropam untuk diperiksa. "Betul, langsung kejadian hari itu juga langsung diperiksa, karena memang tidak dibenarkan ya melakukan penembakan. Tapi tetap semua itu akan diproses," jelasnya.