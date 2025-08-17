Cuaca di Jakarta Cerah Saat Peringati HUT ke-80 RI

ERA.id - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa cuaca DKI Jakarta bertepatan dengan HUT Ke-80 RI diprakirakan cerah hingga berawan tebal mulai dari pagi sampai malam hari.

Informasi resmi BMKG yang dikutip di Jakarta, Minggu (17/8/2025)memprakirakan semua wilayah DKI yang terdiri atas Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara, dan Pusat, pada pagi hari cerah, sementara Kabupaten Kepulauan Seribu cerah berawan.

Suhu udara pada pagi hari di wilayah DKI Jakarta rerata di angka 25 sampai dengan 29 derajat celcius.

Beranjak pada siang hari, wilayah DKI Jakarta diprakirakan cerah berawan dengan suhu terasa 31-31 derajat celcius.

Pada sore dan malam hari Jakarta masih cerah berawan hingga berawan tebal dengan suhu berada di kisaran 28-30 derajat celcius.

Sementara untuk kecepatan angin pada hari yang sama yaitu berkisar 7 hingga 8 kilometer per jam.