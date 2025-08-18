Lincahnya Penjambret Kalung Emas Saat Beraksi di Tambora, Masyarakat Mesti Hati-Hati

ERA.id - Kepolisian memburu seorang pria yang menjambret kalung emas milik seorang wanita di Jalan Siaga II, RT 10 RW 04 Angke, Tambora, Jakarta Barat.

Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara menyebutkan bahwa kejadian itu terjadi pada Sabtu (16/8) silam.

"Kasus itu masih kita selidiki, pelaku sedang kita buru juga," kata Sudrajat kepada wartawan di Jakarta, Minggu malam kemarin.

Ia menambahkan, pelaku cukup sulit diidentifikasi, lantaran pelaku memburamkan nomor pelat sepeda motor yang digunakan saat beraksi.

Dari CCTV di lokasi, motor pelaku itu tidak kelihatan nomor pelatnya. "Jadi cukup kesulitan juga, tapi tetap kita upayakan," kata Sudrajat.

Ketika pihak Kepolisian mendatangi lokasi, rumah korban juga nampak sepi. "Korban sampai sekarang juga belum bikin laporan polisi," kata dia.

Ia meminta masyarakat agar segera melapor jika mengetahui informasi terkait pelaku yang aksinya terekam video viral di akun Instagram @warga.jakbar.

"Jadi kalau ada info apapun soal kejadian itu atau pelaku, silahkan laporkan ke kita di Polsek Tambora," ujar dia.

Dalam video tersebut, seorang pria yang menggunakan jaket hitam, celana pendek putih dan topi putih hitam tiba-tiba datang dari arah berlawanan dengan korban dan langsung merampas kalung emas dari leher korban.

Korban awalnya tidak menghiraukan kejadian tersebut, namun ia segera sadar kalung emasnya hilang setelah ia meraba bagian lehernya.

Saat korban menyadari telah dijambret, pelaku sudah berhasil kabur dari lokasi kejadian.