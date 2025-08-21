Mobil Tiba-Tiba Terbakar di Tol Layang Kemayoran, Diduga karena Korsleting Listrik

ERA.id - Sebuah mobil yang dikendarai Supardi (56) terbakar di jalan tol layang Kemayoran arah ke Pluit, Kamis (21/8/2025), sekira pukul 08.00 WIB.

"Diduga kendaraan mengalami korsleting listrik," kata Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dhono Vernandhie kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

Dhanar menjelaskan kejadian berawal ketika Supardi melaju dari arah Tanjung Priok menuju Pluit. Setibanya di lokasi, mobil Daihatsu Sigra yang dikemudikannya mengalami mati mesin.

Pada kap depan mobilnya kemudian muncul asap. Supardi lalu menepikan kendaraannya. Namun ketika baru berhenti, mobil itu langsung terbakar.

"Sesampai di pinggir tiba-tiba keluar api dari kap depan yang langsung membesar dan membakar kendaraan," ungkapnya.

Polisi dan petugas tol langsung menuju ke lokasi usai menerima laporan adanya mobil terbakar. Mobil Sigra itu akhirnya dipadamkan.

Dhanar mengatakan tidak ada korban dalam insiden ini.