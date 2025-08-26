Pendemo di DPR Serang Mobil Pelat ZZH hingga Rusak Kemarin, Korban Lapor Polisi

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan mobil Hyundai Palisade diamuk massa ketika melaju di antara kerumunan demonstran yang berunjuk rasa di sekitar gedung DPR, Senin (25/8).

Dari video dan narasi di akun Instagram @fakta.jakarta, mobil Hyundai hitam itu awalnya melaju di Jalan Gerbang Pemuda dan belok untuk putar balik di bawah flyover Ladokgi. Namun di sana, ada banyak massa demonstran.

Mereka lalu menyerang mobik Hyundai itu dengan bambu dan menendangnya. Alhasil, kaca kendaraan roda empat itu pecah. Sopir tetap memacu mobil untuk menghindari amukan massa.

Mobil Hyundai itu berhasil menyelamatkan diri. Dinarasikan jika penumpang di dalam mobil itu adalah seorang pejabat.

"Mobil tersebut diduga milik salah satu anggota dewan," demikian narasi akun tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan aksi perusakan mobil itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Merujuk pada laporan, korban atau penumpang mobil itu bukanlah anggota DPR, melainkan seorang aparatur sipil negara (ASN).

"Korban BB, pekerjaan ASN," kata Ade Ary kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).

Aksi perusakan itu bermula saat korban menggunakan mobil berpelat ZZH keluar dari gedung DPR menuju ke kantornya di salah satu kementerian sekira pukul 15.00 WIB. Setibanya di lokasi, BB diadang lalu diserang oleh pendemo.

"Dengan memukul mobil menggunakan kayu dan melempari mobil dengan batu, hingga mengakibatkan mobil korban mengalami rusak pada bagian kaca mobil dan body mobil," sambungnya.

Dalam laporan itu, korban melaporkan terkait dugaan pelanggaran Pasal 170 KUHP. Sementara untuk pihak terlapor masih dalam penyelidikan.