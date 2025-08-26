Demonstrasi di DPR Rusuh, Lurah Manggarai Selatan Dipukuli Massa

ERA.id - Lurah Manggarai Selatan, Muhammad Sidik dan sopirnya, Asep Yudiana, dipukuli massa yang memanfaatkan demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI.

Camat Tebet, Jakarta Selatan, Dyan Airlangga kini mengumpulkan bukti pendukung terkait insiden itu.

Pemukulan terjadi di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, pada Senin (25/8) malam pukul 18.30 WIB.

"Kita saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti pendukung," kata Dyan saat dihubungi di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Dyan mengatakan, dari data pendukung tersebut nantinya pihaknya akan melaporkan kepada pimpinan.

Adapun terkait kronologi, Dyan mengatakan, saat kejadian lurah sedang dalam perjalanan pulang ke rumah.

Saat melintasi para pendemo hanya karena mobil tersebut berpelat merah sehingga akhirnya mobil itu dirusak oleh massa. Kejadiannya berlangsung cepat.

"Ketika di lokasi tersebut ternyata masih banyak pendemo dan kejadiannya cepat saja. Jadi langsung karena pelat merah jadi sasaran," katanya.

Dari kejadian tersebut, pihaknya bersama unsur terkait sudah mengambil mobil yang dirusak dan sudah dibawa ke tempat lebih aman.