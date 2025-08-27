Truk Tronton di Tol Jatiasih Tak Sadar Seret Mobil Pembawa Gas hingga Tewaskan Sang Sopir

ERA.id - Seorang pengemudi truk ringan berinisial MD tewas usai mobilnya terseret oleh truk tronton di Tol JORR KM 42 A Jatiasih arah Cikunir, Rabu.

Awalnya, kendaraan tronton bernomor polisi F 9174 FE melaju di dalam Tol JORR dari wilayah Kampung Rambutan menuju Cikunir itu diteriaki oleh pengendara lain di sekitar KM 42 A Jatiasih.

"Bahwa di bagian belakang truk tronton ada kendaraan yang nyangkut. Selanjutnya, tronton itu menepi dan berhenti di bahu jalan," kata Kepala Satuan Patroli Jalan Raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Dhanar Dono di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Kemudian, sambung dia, setelah diperiksa oleh pengemudi truk tronton, ternyata ada kendaraan truk ringan bermuatan tabung gas 3 kilogram yang tersangkut di bagian belakang truk.

"Selanjutnya, patroli 211 menelusuri dan ditemukan bekas reruntuhan kecelakaan kendaraan di sekitar KM 36.700 A sebelum keluar Jatiwarna," imbuh Dhanar.

Sementara itu, pengemudi truk ringan berinisial MD yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati.