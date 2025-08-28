Polisi Cegah 276 Pelajar yang IIkut Demo di DPR, Satu Siswa Kedapatan Bawa 9 Busur Panah

ERA.id - Polisi menyampaikan sebanyak 276 pelajar berhasil dicegah untuk ikut demonstrasi buruh di gedung DPR, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (28/8/2025).

"Total 276 pelajar (yang dicegah)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

Rinciannya, sebanyak 116 pelajar diamankan Polda Metro Jaya dan 160 murid berhasil dicegah Polres jajaran. Penyekatan terhadap anak di bawah umur ini dilakukan di sejumlah titik di Jakarta, termasuk di perbatasan wilayah dan stasiun.

"Dari Stasiun Palmerah 53 pelajar diamankan. (Ada) satu pelajar diamankan dari Stasiun Tanah Abang (karena) membawa 9 busur panah," ungkapnya.

Para pelajar ini bolos sekolah. Hasil pemeriksaan, mereka datang ke gedung DPR karena mendapat ajakan dari media sosial. Polisi akan memulangkan pelajar tersebut setelah mendatanya.

Ade kemudian menyampaikan buruh masih melakukan unjuk rasa di Kompleks Parlemen.

Diketahui untuk Jalan Gatot Subroto arah ke gedung DPR ditutup. Penutupan dilakukan dari bawah flyover Ladokgi.

Pengendara yang melaju dari arah Pancoran ke Slipi dibelokkan ke arah Jalan Gerbang Pemuda.