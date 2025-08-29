Inilah Tampang 7 Brimob yang Berada dalam Mobil Barracuda yang Melindas Affan hingga Tewas

ERA.id - Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) memamerkan tujuh Brimob yang berada dalam mobil Barracuda sewaktu kendaraan taktis (Rantis) itu menabrak dan melindas ojek online, Affan Kurniawan, di Jalan Raya Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Tujuh anggota tersebut, masing-masing berinisial Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu B, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J. Tampak dalam video siaran langsung yang dilihat ERA pada Jumat (28/8/2025), ketujuhnya memakai kaos hijau.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan, akan menangani semua permasalahan satu per satu untuk memastikan tertangani dengan baik. Hal itu disampaikan saat menemui keluarga korban di RSCM Jakarta, Jumat (29/8/2025) pagi.

Sementara Kadiv Propam Polri Irjen Polisi Abdul Karim dalam kesempatan yang sama mengatakan, saat ini sedang memeriksa tujuh anggota Satbrimob Polda Metro Jaya terkait aksi kekerasan tersebut.

Menurut dia, ketujuh anggota Satbrimob Polda Metro Jaya itu berada di dalam mobil rantis yang menabrak pengemudi ojol pada saat terjadi demo berujung rusuh.