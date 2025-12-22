Sedih Rayakan Natal Terpisah dari Onad, Beby Prisillia: Dia Hanya Minta Doa

ERA.id - Beby Prisillia mengungkap kesedihannya lantaran tidak bisa merayakan Natal bersama sang suami, Onadio Leonardo. Beby mengaku akan merayakan Natal dengan mengunjungi tempat rehabilitasi Onad.

Perayaan Natal tahun ini bagi Beby sangat berbeda dari sebelumnya lantaran ia dan sang suami harus terpisah lantaran permasalahan narkotika yang menjerat Onad. Beby mengaku sedih karena ia tidak bisa merayakan bersama dengan Onad.

"Sedih, apalagi dia nanti kan Christmas kan, terus nanti dia Januari di ulang tahun. Sedih, tapi ya udah, ngerayain di sana aja," ujar Beby kepada wartawan, Sabtu (20/12/2025).

Lalu, kata Beby, ia tidak menyiapkan kado khusus untuk Onad lantaran vokalis Killing Me Inside itu hanya meminta doa bagi kebaikan dirinya. Apalagi, kata Beby, Onad selama menjalani rehabilitasi sangat terganggu mentalnya.

Beby juga tidak memungkiri bahwa Onad kerap kali memilirkan hal yang tidak perlu. Hal ini pun membuat Onad lebih memilih untuk didoakan di perayaan Natal tahun ini.

"Apa ya, overthinking ya dia orangnya ya. Jadi ya dia minta kayak lebih... dia banyak berdoa lah sama Tuhan lah atas kejadian ini. Dia lebih minta lebih tenang jiwanya, ya gitu-gitu lah," tuturnya.

Lebih lanjut, Beby mengatakan Onad akan bebas dari proses rehabilitasi pada Januari 2026. Ia pun berharap proses yang sudah dijalani Onad bisa menjadi pribadi yang lebih baik.

"Harapannya Onad jadi lebih baik, jadi lebih bijak, jadi lebih sayang sama keluarganya, lebih sayang sama istrinya. Dan buat teman-teman netizen, wartawan, la la la, semoga doain Onad pokoknya dia sehat-sehat, baik-baik dan jadi lebih baik di tahun depan," pungkasnya.