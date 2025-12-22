Amanda Manopo Hamil, Kenny Austin Sebut Ada yang Berubah, Apa Itu?

ERA.id - Kenny Austin dan Amanda Manopo akan merayakan Natal pertama mereka dengan status baru sebagai suami istri. Kenny mengungkap Amanda Manopo banyak berubah setelah hamil.

“Enggak ada sih (tradisi khusus), sama aja. Cuma ya yang pasti keluarga yang ngumpul pasti sekarang jadi lebih ramai lah,” ujar Kenny ditemui di kawasan Tangerang, Minggu (21/12/2025).

Bukan hanya merayakan Natal sebagai suami istri saja, kebahagiaan Kenny juga bertambah dengan adanya calon anak yang sedang dikandung Amanda. Hal itu pun menambah kesempurnaan mereka sebagai pasangan suami istri baru di tahun 2025.

“Ya melengkapi lah semuanya, pasti bahagia, Amanda juga bahagia,” ujarnya.

Lalu, kata Kenny, selama Amanda hamil, ia tidak mengalami kesulitan dalam menuruti keinginan atau ngidam yang dialami sang istri. Kenny justru menyebut Amanda mudah berubah emosinya.

“Enggak ada sih (perubahan sikap). Mungkin sedikit moody tapi masih oke lah, masih bisa di-handle,” kata Kenny.

Lebih lanjut, Kenny Austin mengaku tidak membatasi Amanda Manopo dalam memilih pekerjaan di tengah kondisi yang sedang mengandung. Ia hanya berpesan kepada sang istri agar tidak melakukan pekerjaan terlalu berat.

“Ngebatesin sih enggak, cuma bisa nyaranin mungkin ambil kalau kerjaannya enggak terlalu berat atau enggak terlalu distress,” pungkasnya.

Amanda Manopo diketahui sedang mengandung anak pertamanya dengan Kenny Austin setelah menikah pada Oktober 2025.