Polisi Tuduh Massa Lempar Polres Jaktim Pakai Bom Molotov 100 Kali

ERA.id - Kericuhan yang terjadi di sekitar Jalan Otista, Jakarta Timur (Jaktim), Jumat (29/8) merembet hingga massa menyerang Polres Metro Jakarta Timur dengan molotov dan petasan.

"Agak merembet karena (gedung Polres) dilempar dengan molotov dan petasan. Molotov berkali-kali hampir 100 kali sampai kita padamkan terus, petasan juga lempar batu juga," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

Akibat penyerangan ini, area depan gedung Polres Metro Jakarta Timur ludes terbakar. Sejumlah kendaraan di sekitar Polres turut hangus. "Mobilnya yang dibakar, 2 truk, 1 ambulans, 1 kijang pick up, 1 elf dua double cabin," tuturnya.

Polisi kemudian memadamkan api agar tak merambat ke bangunan. Satu orang ditangkap dari kericuhan ini.

Penyerangan rupanya tak hanya ke Polres Metro Jakarta Timur. Massa juga menyerang sejumlah Polsek yang ada di wilayah tersebut. "(Polsek yang diserang yaitu Polsek) Matraman, Makassar, Ciracas, Jatinegara, Cipayung yang diserang massa. Terbaru Pasar Rebo," tambah Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Dicky Fertoffan.

Massa kini telah membubarkan diri. Polisi masih melakukan pengamanan di sekitar lokasi.