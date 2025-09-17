Ngeri! Bocah SD di Makassar Tawuran Pakai Bom Molotov

ERA.id - Sebuah video tawuran yang melibatkan anak-anak viral di media sosial. Rekaman CCTV itu memperlihatkan sejumlah bocah yang disebut masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) saling serang menggunakan batu di kawasan padat penduduk.

Situasi makin mengkhawatirkan setelah salah satu bocah nekat melempar bom molotov hingga nyaris mengenai rumah warga. Teriakan warga membuat mereka langsung kocar-kacir meninggalkan lokasi.

Insiden itu diketahui terjadi di Jalan Monginsidi Baru, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa (16/9/2025) dini hari.

Seorang warga setempat, Iwan (34), mengaku resah karena aksi serupa sudah berlangsung selama dua malam berturut-turut.

“Sudah dua hari ini. Malam pertama saling lempar batu sampai kena kaca mobil. Tadi malam malah ada bom molotov,” ujarnya, Rabu (17/9/2025).

Kapolsek Rappocini, Kompol Ismail, membenarkan kejadian tersebut. Polisi telah mengamankan seorang bocah berinisial RH (12) yang diduga terlibat dalam tawuran itu.

“Baru satu pelaku yang diamankan, anak di bawah umur inisial RH. Bom molotov yang digunakan juga sudah diamankan sebagai barang bukti,” kata Ismail.

Hingga kini, polisi masih menyelidiki motif di balik tawuran anak-anak tersebut.

“Masih dalam proses pengembangan,” tambahnya.