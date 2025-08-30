Penjelasan Polisi soal Massa yang Coba Serang Mako Brimob Kelapa Dua Depok

ERA.id - Beredar video yang memperlihatkan massa berusaha menyerang Mako Brimob Kelapa Dua, Kota Depok, Sabtu (30/8/2025).

Dari video beredar, sejumlah massa mulai mendekati gerbang depan Mako Brimob Kelapa Dua di Jalan Akses UI. Banyak dari mereka yang memegang bambu.

Anggota Brimob kemudian keluar dari Mako dan menembakkan pelontar gas air mata. Massa pun kocar-kacir usai dipukul mundur polisi.

Kapolres Metro Depok, Kombes Abdul Waras menjelaskan kejadian itu terjadi pagi tadi sekira pukul 05.00 WIB. Kejadian hanya berlangsung sebentar saja karena massa berhasil dipukul mundur.

Massa yang datang itu diduga pecahan dari Jakarta Timur (Jaktim). Sebab pada Jumat (29/8) kemarin, terjadi kericuhan di sekitar Otista, Jaktim.

"Betul-betul yang sudah aksi di situ (Otista) dia mau ke Mako (Brimob Kelapa Dua) dihalau anggota Brimob dan kembali lagi ke Pasar Rebo," kata Abdul Waras kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).

Abdul mengatakan situasi di sekitar Kelapa Dua sudah kondusif. Meski begitu, polisi dan Brimob masih menjaga untuk mengantisipasi bentrokan dengan massa.

Dia pun meminta massa untuk tak merusak fasilitas umum dan memprovokasi. Sebab masyarakat sendiri yang dirugikan jika terus menerus terjadi kericuhan.