Biaya Perbaikan JPO Senen dan Fasilitas Umum di DKI yang Dibakar Demonstran Capai Rp80 Miliar

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan setelah menghitung secara keseluruhan, total kerugian Jakarta akibat kerusakan infrastruktur pascademo mencapai Rp80 miliar.

“Maka biaya secara total kerugian yang kemarin saya sampaikan Rp55 miliar. Kalau termasuk dua JPO (Jembatan Penyeberangan Orang) di Senen dan di Polda Metro Jaya, sekarang menjadi Rp80 miliar,” kata Pramono saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Sebelumnya, Pramono menyebut kerugian akibat kerusakan infrastruktur yang dialami BUMD PT Transjakarta, PT MRT Jakarta dan kamera pengawas (CCTV) di DKI Jakarta imbas aksi demonstrasi yang berujung ricuh diprakirakan sekitar Rp55 miliar.

Pramono menjelaskan, selain dua JPO tersebut juga terdapat CCTV serta 18 lampu lalu lintas rusak.

Namun dari 18 lampu lalu lintas rusak itu, Pramono mengklaim 17 di antaranya sudah diperbaiki.

“Tinggal satu yang belum selesai yaitu di Slipi,” kata Pramono.

Untuk perbaikan infrastruktur tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenan untuk yang JPO di Senen dan juga JPO di Polda (Metro Jaya) untuk dibantu oleh pemerintah pusat. Tadi, kami berdiskusi dan beliau langsung memberikan respons," kata Pramono.

Pramono merinci, alokasi anggaran revitalisasi JPO yang dilengkapi lif dan ramah penyandang disabilitas itu mencapai Rp19 miliar.

Saat dijumpai pada kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pemerintah pusat akan menanggung perbaikan JPO dan halte Transjakarta di Senen dan Polda Metro Jaya.

“Dua itu (halte Senen dan Polda Metro Jaya) akan kami kerjakan dengan cepat. Harapannya, secara fungsional kurang dari tujuh hari,” kata Dody.

Dody mengatakan biaya perbaikan dari JPO dan halte Transjakarta di Senen dan Polda Metro Jaya akan menggunakan anggaran PU yang sudah disiapkan untuk keadaan darurat.

Ia mencatat total kerugian dari rangkaian unjuk rasa di seluruh Indonesia sekitar Rp900 miliar dan PU menyediakan anggaran dengan nilai tersebut untuk mendukung percepatan renovasi fasilitas rusak.

“Kami sudah menganggarkan Rp900 miliar untuk seluruh Indonesia, bukan hanya untuk Jakarta. Insya-Allah cukup untuk menanggung dua JPO (Senen dan Polda Metro Jaya),” kata Dody.