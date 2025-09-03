20 Rumah di Asrama Polri Tangsel Terbakar, Ini Penyebabnya 

ERA.id - Sejumlah rumah di Asrama Polri di kawasan Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), terbakar pada Rabu (3/9/2025).

"Objek/bangunan yang terbakar rumah Asrama Polri. Persentase yang terbakar 90 persen," kata Danton Damkar Tangsel, Imam kepada wartawan, Rabu (3/9/2025).

Kebakaran dilaporkan terjadi sekira 13.40 WIB. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan si jago merah. Api berhasil dipadamkan sekira pukul 16.00 WIB.

"Penyebab kebakaran dugaan sementara korsleting listrik," tuturnya.

Terpisah, Kapolres Tangsel, AKBP Victor Inkiriwang mengatakan sumber kebakaran dilaporkan dari sebuah rumah yang berada di tengah-tengah permukiman. Saat kejadian, rumah itu sedang dalam kondisi kosong.

Saksi awalnya melihat asap yang keluar dari rumah tersebut. Setelah pintu didobrak paksa, warga melihat api. Pemadaman dilakukan namun gagal dan api membesar.

"Sehingga kemudian api tersebut membesar ke kanan maupun ke kiri dan menghanguskan kurang lebih ada 20 rumah yang merupakan asrama Polsek Serpong Polres Tangerang Selatan," ujar Victor.

Tidak ada korban dalam insiden ini. Polisi masih mendalami dugaan pasti penyebab kebakaran.