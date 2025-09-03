Asrama Polri di Serpong Tangsel yang Tebakar Dihuni 40 Kepala Keluarga

ERA.id - Kapolres Kota Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang mengatakan sejumlah rumah di asrama Polsek Serpong yang dihuni 20 kepala keluarga hangus terbakar.

"Hasil pendataan yang dilakukan, ada 20 kepala keluarga yang terdampak dari kebakaran di asrama Polsek Serpong hari ini," kata AKBP Victor Inkiriwang di Tangerang Selatan, Rabu (3/9/2025).

Pantauan di lokasi, jumlah bangunan rumah yang terbakar ada sekitar 15 unit dan seluruhnya hangus terbakar berikut dengan isi di dalam rumah.

Kapolres mengatakan untuk penyebab kebakaran diketahui berasal dari salah satu rumah yang berada di tengah-tengah dan kemudian merambat ke rumah lainnya. Sebab kondisi rumah di asrama Polsek Serpong berdekatan.

"Namun kami pastikan tidak ada korban jiwa. Karena saat kejadian semua langsung lari ke lokasi aman dan membawa beberapa barang utama," ujarnya.

Sementara itu peristiwa kebakaran di asrama Polsek Serpong terjadi pada pukul 14.00 WIB dan satu jam kemudian api berhasil di padamkan petugas gabungan.

Sebanyak 10 armada pemadam dari Pemkot Tangsel dan satu unit dari Sinar Mas Land dikerahkan untuk melakukan pemadaman.

Kini, seluruh anggota keluarga telah dievakuasi ke TK Kemala Bhayangkari 54 Serpong yang tak jauh dari lokasi untuk mendapatkan perawatan dan pemeriksaan oleh petugas medis.

"Kita sedang berkoordinasi dengan Pemkot Tangsel untuk tempat evakuasi keluarga anggota Polsek Serpong. Saat ini kita sedang data dan fokus pada penanganan lebih lanjut," ujarnya.

Terkait untuk penyebab kebakaran, Kepolisian nantinya akan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi dalam mengetahui penyebabnya. "Intinya sekarang proses evakuasi keluarga anggota dahulu," katanya.